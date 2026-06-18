Die Gruppenspiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die in nordamerikanischen Stadien ausgetragen wird, gehen mit hitzigen und kompromisslosen Kämpfen weiter. Die Nationalmannschaft von Usbekistan, die ihr Debüt bei diesem prestigeträchtigsten Turnier unseres Planeten gab, trat in der ersten Runde gegen Kolumbien an und unterlag mit 1:3. Ausländische Spezialisten und bekannte Experten äußern sich aktiv zu den Ergebnissen dieses historischen Aufeinandertreffens.

Insbesondere Vyacheslav Erbes, ehemaliges Mitglied der kasachischen Nationalmannschaft, sprach in einem exklusiven Interview mit der Online-Publikation "Sports.kz" ausführlich über die Leistung unserer Vertreter und die Gründe für die Niederlage.

In der folgenden analytischen Sporttabelle können Sie die Aussagen des ehemaligen kasachischen Fußballers und den Spielplan des 2. Spieltags der Gruppe K einsehen:

Experte und Status Bewertung des Spiels Usbekistan — Kolumbien (1:3) Nächste Spiele des 2. Spieltags (23. Juni) • Vyacheslav Erbes

(Ehemaliger Spieler der kasachischen Nationalmannschaft) • Usbekistan war fast das gesamte Spiel über gezwungen, ohne den Ball zu agieren.

• Der Faktor Erfahrung spielt bei einer Weltmeisterschaft eine sehr große Rolle. • Portugal — Usbekistan



• Kolumbien — DR Kongo

"Das Spielniveau bei der Weltmeisterschaft ist völlig anders"

Bei der Analyse der taktischen Situationen während des Spiels betonte Vyacheslav Erbes, dass die reiche internationale Erfahrung der Südamerikaner den Ausschlag gab:

"Um ehrlich zu sein, war die usbekische Nationalmannschaft während fast des gesamten Spiels gezwungen, sich zu verteidigen und ohne den Ball zu agieren. Das muss man richtig verstehen, da die Atmosphäre einer Weltmeisterschaft und das dortige Spielniveau völlig anderen Kriterien unterliegen. Auf einer so großen Bühne ist internationale Erfahrung von enormer Bedeutung. Die kolumbianische Nationalmannschaft hat die letzten Weltmeisterschaften nicht verpasst; sie sind mehrfach erfolgreich aus der Gruppenphase aufgestiegen und haben die Play-offs erreicht. Daher ist das diesmal verzeichnete Ergebnis für die Fußballwelt als natürlicher Zustand zu betrachten. Die Südamerikaner hielten den Gegner vom Anfang bis zum Ende unter starkem Pressing und Druck und erreichten schließlich ihre Ziele und sicherten sich den Sieg."

Der zweite Spieltag steht bevor: Eine ernsthafte Prüfung gegen Portugal

Trotz des Misserfolgs in der ersten Runde beginnt der eigentliche Kampf für unsere Vertreter im Turnier erst jetzt. Gemäß dem offiziellen Turnierplan tritt die usbekische Nationalmannschaft im Rahmen des 2. Spieltags der Gruppe K am 23. Juni dieses Jahres gegen einen der Weltgiganten, die portugiesische Nationalmannschaft, an.

Im zweiten Paar der Gruppe tritt die kolumbianische Nationalmannschaft, die in der ersten Runde 3 Punkte holte, am selben Tag gegen die Vertreter der Demokratischen Republik Kongo an.

Abschlussfazit der Zamin-Sportkommentatoren: Die Ansichten des kasachischen Spezialisten sind eine objektive Bewertung, wie sie auch von lokalen Medien und Experten abgegeben wird. In der Tat war das Debütspiel bei der Weltmeisterschaft eine große Lektion und eine enorme Erfahrungsschule für unsere Jungs. Die erste Aufregung ist vorbei, und wir glauben nun, dass die Schüler von Fabio Cannavaro im Spiel gegen Portugal am 23. Juni ihre Qualitäten zeigen und unseren Fans ein echtes Fest bereiten werden. Vorwärts, Usbekistan!

Verfolgen Sie die neuesten exklusiven Nachrichten zur Weltmeisterschaft, brandheiße Reportagen aus dem Lager unserer Nationalmannschaft und das Mundial-Tagebuch immer gemeinsam mit uns auf den Seiten von Zamin!