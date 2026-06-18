Cristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft: Ist es an der Zeit, die Legende vor sich selbst zu retten?

Die ersten Schritte der portugiesischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 haben eine Welle unerwarteter Kritik ausgelöst. Das glanzlose Unentschieden (1-1) gegen die DR Kongo hat nicht nur die Fans, sondern auch renommierte Experten dazu gezwungen, sich auf die Probleme rund um Cristiano Ronaldo zu konzentrieren. Viele Fachleute betonen, dass die Bewegungen des 41-jährigen Stürmers auf dem Platz das allgemeine Tempo der Mannschaft negativ beeinflussen. Dies berichtet Goal.com .

Der ehemalige Stürmer von Manchester United, Louis Saha, sagte gegenüber Casinolyze, dass Ronaldos Besessenheit, Rekorde zu jagen, die taktische Flexibilität der Mannschaft behindere. Nach Sahas Meinung muss Cristiano vor sich selbst "gerettet" werden, da er immer noch versucht, mit jüngeren Stars wie Lionel Messi und Erling Haaland zu konkurrieren. Dies verringert die Fähigkeit der Mannschaft, ein intensives Pressing auszuüben.

Taktische Probleme und Trainerentscheidungen

Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez steht derzeit vor einem schwierigen Dilemma. Seine Entscheidung, seinen Kapitän bis zum Ende des Spiels in Houston auf dem Platz zu lassen, warf viele Fragen auf. Kritiker werfen dem Trainer vor, persönliche Beziehungen zum Star von Al-Nassr über die Interessen der Mannschaft zu stellen. Louis Saha betonte, dass es der beste Weg sei, Ronaldo auf der Bank zu lassen, um ihn mit frischer Kraft in die K.-o.-Phase zu bringen.

Auch die Legende von Arsenal und der französischen Nationalmannschaft, Thierry Henry, äußerte sich scharf zu diesem Thema. Bei der Analyse taktischer Fehler während des Spiels wies er darauf hin, dass Ronaldos Positionierung auf dem Platz seine Teamkollegen behindere. Insbesondere wurde eine Situation in der zweiten Halbzeit erwähnt, in der Cristiano aufgrund seines Torinstinkts Bruno Fernandes den Weg versperrte und eine klare Torchance zunichtemachte.

"Diejenigen, die zu Hause sitzen, müssen eines verstehen: Die Mannschaft muss treffen, nicht du", betonte Henry in seiner Analyse. Er ist der Meinung, dass individuelle Rekorde nicht über dem mannschaftlichen Erfolg stehen dürfen. Dies wird als Warnung verstanden, dass die Situation das Gleichgewicht innerhalb des portugiesischen Kaders stören könnte.

Dennoch ist nicht zu leugnen, dass Ronaldos körperliche Verfassung weiterhin auf einem hohen Niveau ist. Er arbeitet unermüdlich an sich, aber die hohe Energie und die ständige Bewegung, die der moderne Fußball erfordert, stellen für einen 41-jährigen Spieler natürlich eine Herausforderung dar. Nun könnte es über das Schicksal des Turniers entscheiden, wie Roberto Martinez die Aufstellung anpasst und Ronaldos Rolle in den kommenden Spielen definiert.