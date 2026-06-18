Die Gruppenspiele der Weltmeisterschaft 2026 auf den nordamerikanischen Spielfeldern stehen im Mittelpunkt des Interesses von Millionen unserer Landsleute. Im 1. Spieltag der Gruppe K trat die Nationalmannschaft von Usbekistan gegen Kolumbien, einen starken Vertreter Südamerikas, an und unterlag mit 1:3.

Obwohl das Glück unseren Vertretern in diesem historischen Debütspiel nicht hold war, leisteten unsere Spieler bis zum Ende würdigen Widerstand. Nach dem Spiel äußerte sich der erfahrene Stürmer der Nationalmannschaft, Igor Sergeyev, zu seinen Eindrücken vom verlorenen Spiel und den verpassten Chancen.

In der folgenden sportlichen Analysetabelle können Sie die Gedanken unseres erfahrenen Stürmers und die offizielle Situation in der Gruppe K nach dem 1. Spieltag im Detail einsehen:

Spieler und Einsatzzeit Ehrliche Gedanken zum verlorenen Spiel Tabellensituation der Gruppe K nach dem 1. Spieltag • Igor Sergeyev

(kam in der 90. Minute für Eldor Shomurodov zum Einsatz) • Es gab die Chance, zumindest ein Unentschieden zu erzielen.

• Aufgrund eigener Fehler haben wir unglückliche Gegentore kassiert.

• Wir werden weiterhin nach vorne streben und hart arbeiten. • 1. Kolumbien — 3 Punkte

• 2. Portugal — 1 Punkt

• 3. DR Kongo — 1 Punkt

• 4. Usbekistan — 0 Punkte

"Wir hatten die Chance, zumindest ein Unentschieden zu erreichen"

Kurz vor Ende der regulären Spielzeit, in der 90. Minute, kam Igor Sergeyev als Ersatz für Kapitän Eldor Shomurodov zum Einsatz. In einem Interview mit Journalisten nach dem Spiel sagte er Folgendes:

"Man muss zugeben, dass dieses Ergebnis für uns alle sehr schmerzhaft war. Kolumbien ist in der Tat eine sehr starke Mannschaft mit großer internationaler Erfahrung. Dennoch hatten wir im heutigen Spiel genügend Möglichkeiten, zumindest ein Unentschieden zu halten und einen Punkt zu holen. Leider haben wir aufgrund eigener Fehler unglückliche und unerwartete Gegentore kassiert. Vielleicht lag es an der fehlenden internationalen Erfahrung in einem so prestigeträchtigen Turnier, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber im Allgemeinen haben wir einen sehr würdigen Kampf gegen den Gegner geliefert. Ich kann sagen, dass unser erstes Spiel etwas unglücklich verlief. Jetzt schauen wir nur nach vorne und werden im Training noch härter arbeiten."

Die Situation in Gruppe K und die zwei anstehenden Prüfungen

Nach den Spielen des ersten Spieltags hat sich die Situation in der Gruppe etwas erschwert. Die Nationalmannschaft von Usbekistan, die bisher keinen Punkt sammeln konnte, belegt aufgrund der Tordifferenz den vierten Platz. Während Kolumbien mit 3 Punkten klarer Tabellenführer ist, haben Portugal und die DR Kongo, die im ersten Spiel gegeneinander unentschieden spielten, jeweils einen Punkt auf dem Konto.

Erfreulicherweise haben unsere Vertreter jedoch noch zwei weitere Möglichkeiten, die Situation zu korrigieren und einen Platz in den Play-offs zu sichern. Im Rahmen der Gruppenphase der WM 2026 bestreiten die "Weißen Wölfe" unter der Leitung von Fabio Cannavaro ihre nächsten Spiele in folgender Reihenfolge:

Am 23. Juni ein Überlebenskampf gegen die Nationalmannschaft von Portugal, einen der Giganten der Welt; Am 28. Juni folgt das entscheidende Spiel gegen den letzten Gegner in der Gruppe — die Nationalmannschaft der DR Kongo.

Abschlussfazit der Zamin-Sportkommentatoren: In den leidenschaftlichen Worten von Igor Sergeyev liegt die Wahrheit — unsere Jungs haben ohne Angst und mit mutigem Fußball gegen eine starke Mannschaft wie Kolumbien gespielt. Nachdem wir die richtigen Schlüsse aus unseren Fehlern gezogen haben, haben unsere Fans keinen Zweifel daran, dass die Schüler von Fabio Cannavaro am Dienstag im Spiel gegen Portugal ihre wahre Stärke zeigen werden. Wir glauben an dich, Usbekistan!

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