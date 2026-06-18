Roberto Martinez und Cristiano Ronaldo wieder im selben Team: Al-Nasr kurz vor Einigung mit neuem Trainer

Der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Roberto Martinez, steht vor einer drastischen Wende in seiner Karriere. Es wird erwartet, dass der spanische Spezialist seinen Posten in der Nationalmannschaft nach der Weltmeisterschaft 2026 verlassen wird, um den saudischen Club Al-Nasr zu übernehmen. Dies berichtete A Bola. Goal.com berichtet darüber.

Die Verhandlungen zwischen Martinez, der derzeit mit der portugiesischen Nationalmannschaft an der WM 2026 teilnimmt, und dem saudischen Club sind in eine entscheidende Phase eingetreten. Sollte die Einigung zustande kommen, wird er seinen Landsmann Jorge Jesus in Riad ersetzen. Es wird berichtet, dass die ersten Gespräche zwischen den Parteien bereits vor Beginn des prestigeträchtigen Turniers begannen.

Der wichtigste Aspekt dieses Transfers ist, dass Roberto Martinez erneut die Gelegenheit erhält, mit dem legendären Stürmer Cristiano Ronaldo zusammenzuarbeiten. Für den Trainer, der auf Nationalmannschaftsebene stets auf den 41-jährigen Star gesetzt hat, ist das Angebot einer Zusammenarbeit auf Vereinsebene sehr attraktiv. Zudem spielt mit Joao Felix ein weiterer Nationalspieler Portugals bei Al-Nasr.

Rückkehr ins Vereinsmanagement und neue Herausforderungen

Für Roberto Martinez wäre dies die erste Rückkehr in den Vereinsfußball seit 2016. Zuvor arbeitete er lange Zeit bei den Nationalmannschaften von Belgien und Portugal. Laut Goal.com hat die Tatsache, dass der Vertrag des Spezialisten mit dem portugiesischen Fußballverband (FPF) ausläuft, seinen Wunsch nach einer Rückkehr in den Vereinsfußball weiter verstärkt.

Die Führung von Al-Nasr hatte zunächst Marco Silva in Betracht gezogen, dieser entschied sich jedoch für eine Unterschrift bei Benfica. Danach richtete der Club sein Augenmerk auf zwei Kandidaten. Saad Al-Subaie, ehemaliger Direktor der Rechtsabteilung von Al-Nasr, bestätigte in den sozialen Medien, dass der Club derzeit zwischen einem Trainer, der an der Weltmeisterschaft teilnimmt, und einem Spezialisten, der ein Team in Südamerika coacht, wählt.

Während die portugiesische Nationalmannschaft nach einem 1:1-Unentschieden gegen die DR Kongo in der Gruppenphase der WM 2026 in der Kritik steht, fragen sich viele, wie die Nachrichten über Martinez' Zukunft die Stimmung im Team beeinflussen werden. Dennoch wird sein Wechsel nach Saudi-Arabien als nahezu beschlossene Sache angesehen.