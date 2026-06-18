Neymar verpasst Brasiliens Spiel gegen Haiti

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Neymar verpasst Brasiliens Spiel gegen Haiti

Brasiliens Kapitän und Rekordtorschütze Neymar wird am Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 gegen Haiti nicht teilnehmen. Laut einer offiziellen Mitteilung des brasilianischen Fußballverbandes (CBF) wird der Stürmer nicht mit dem Team nach Philadelphia reisen. Goal.com berichtet darüber.

Der 34-jährige Star befindet sich derzeit in der letzten Phase seines Rehabilitationsprozesses nach einer Verletzung. Um die Gesundheit des Spielers nicht zu gefährden, haben Ärzte und das Trainerteam beschlossen, ihn von der Hauptgruppe zu trennen und nach einem speziellen Plan trainieren zu lassen. Laut Goal.com wird Neymar in der Basis in New Jersey bleiben, um seine körperliche Verfassung zu optimieren.

Genesungsprozess und Trainerplan

Ursprünglich hatte Cheftrainer Carlo Ancelotti geplant, dass Neymar beim Team bleibt und an den Reisen teilnimmt. Dies wurde als notwendig erachtet, um das Teamgefüge zu wahren und dem Spieler eine schrittweise Anpassung an das allgemeine Gruppentraining zu ermöglichen. Die medizinische Abteilung kam jedoch zu dem Schluss, dass eine Fortsetzung der Genesung in stationären Bedingungen mit speziellen Geräten effektiver sei.

Neymar absolvierte am Dienstag kurze Übungen auf dem Platz und nahm am Mittwoch an Trainingseinheiten im Fitnessstudio teil. Dennoch werden die Belastungen für ihn auf einem wesentlich niedrigeren Niveau als bei anderen Spielern kontrolliert. Vertreter des CBF betonen, dass die Sicherheit des Spielers und seine Bereitschaft für die entscheidenden Phasen des Turniers Priorität haben.

Kommende Spiele und Aussichten

Nach dem Spiel gegen Haiti bestreitet die brasilianische Nationalmannschaft am 24. Juni ihr letztes Gruppenspiel gegen Schottland. Ob Neymar in diesem Spiel zum Einsatz kommt, ist ebenfalls stark fraglich. Carlo Ancelotti verfolgt eine vorsichtige Strategie und möchte den Stürmer bis zur K.-o.-Runde vollständig fit machen.

Falls die Reaktion des Spielers auf das technische und taktische Training positiv ausfällt, könnte er im letzten Gruppenspiel einige Minuten spielen. Andernfalls ist es sehr wahrscheinlich, dass die brasilianischen Fans ihr Idol erst ab dem Viertelfinale auf dem Platz sehen werden. Vorerst wird das Team versuchen, das Spiel gegen Haiti ohne Neymar zu gewinnen und den Einzug in die nächste Runde vorzeitig zu sichern.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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