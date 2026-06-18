Während die Welt ihre Aufmerksamkeit auf die laufende Weltmeisterschaft 2026 richtet, erreichen unsere Fußballfans weiterhin erfreuliche und historische Nachrichten von Übersee. Die Leiter der usbekischen Sportdelegation, die nach Mexiko gereist sind, um die Nationalmannschaft direkt im Stadion bei der prestigeträchtigen Mundial zu unterstützen, hielten ein offizielles Treffen mit der einflussreichsten Person der internationalen Fußballwelt ab — FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Dieser prestigeträchtige und herzliche Dialog fand im legendären Azteca-Stadion statt, einem der Symbole der Fußballwelt. Während des Gesprächs hieß der Chef des Weltfußballs die Vertreter unseres Landes mit besonderem Respekt willkommen.

In der folgenden analytischen Informationstabelle finden Sie Einzelheiten zu diesem hochrangigen Treffen, den Teilnehmern und den Hauptthemen der Verhandlungen:

Treffpunkt und Ort Teilnehmer aus Usbekistan In den Verhandlungen hervorgehobene Hauptthemen • Mexiko-Stadt, Mexiko

• Legendäre Azteca Sportarena VIP-Loge. • Sportministerium

• Nationales Olympisches Komitee (NOC)

• Nationales Paralympisches Komitee

• Führung der Usbekistan Football Association (UFA). • Gianni Infantino gratulierte Usbekistan zum historischen Debüt.

• Es wurde anerkannt, dass das Spiel gegen Kolumbien eine neue Ära für unseren nationalen Fußball eingeleitet hat.

Hohe Anerkennung und Glückwünsche von Gianni Infantino

Während des Treffens lobte FIFA-Präsident Gianni Infantino den historischen ersten Schritt der usbekischen Nationalmannschaft im größten Fußballformat unseres Planeten. Er erklärte, dass er die Wachstumsraten des usbekischen Fußballs in den letzten Jahren verfolgt habe, und wünschte unseren Spielern große Erfolge in den nächsten verantwortungsvollen Spielen der Gruppenphase.

Im Gegenzug drückten die Verantwortlichen des Sportsystems unseres Landes dem FIFA-Präsidenten ihren tiefen Dank für die ständige Aufmerksamkeit, das hohe Vertrauen und die grenzenlose Unterstützung aus, die der internationalen Fußballorganisation Usbekistan entgegenbringt. Es wurde einhellig betont, dass unabhängig vom Ergebnis des intensiven Spiels gegen die kolumbianische Nationalmannschaft dieses Spiel ein wichtiges Ereignis war, das eine neue Seite und eine Phase des großen Aufstiegs in der Sportchronik unseres Landes eröffnete.

Respekt und Erinnerungsgeschenke für Ramon Jesurun

Diese historischen Treffen in Mexiko beschränkten sich nicht nur auf den FIFA-Präsidenten. Die Mitglieder der usbekischen Delegation trafen sich auch mit dem Präsidenten des kolumbianischen Fußballverbandes und einem einflussreichen Mitglied des FIFA-Rats, Ramon Jesurun.

Unsere Vertreter gratulierten den kolumbianischen Kollegen herzlich zu ihrem ersten Sieg und drückten ihnen ihren hohen Respekt aus. Am Ende des Treffens wurden Ramon Jesurun feierlich spezielle Erinnerungsgeschenke der usbekischen Seite als Symbole der nationalen Traditionen und Gastfreundschaft des usbekischen Volkes überreicht.

Abschlussfazit der Zamin-Sportkommentatoren: Obwohl unsere Nationalmannschaft in der ersten Runde der Gruppenphase der WM 2026 gegen Kolumbien mit 1:3 die Chance verpasste, zog das auf dem Platz gezeigte gehaltvolle Spiel die Aufmerksamkeit internationaler Experten auf sich. Insbesondere das Tor unseres jungen Stars Abbosbek Fayzullaev wurde als das erste historische Tor unseres Landes in der Geschichte der Weltmeisterschaften verzeichnet. Solche hochrangigen Treffen von Sportverantwortlichen auf internationaler Bühne belegen deutlich, dass das Ansehen des usbekischen Fußballs in der Welt stetig steigt. Wir wünschen unseren Vertretern in den nächsten Spielen nur den Sieg!

Verfolgen Sie die heißesten Tage der Weltmeisterschaft in Mexiko, Details der Treffen mit der FIFA-Führung und die siegreichen Schritte unserer Nationalmannschaft immer gemeinsam mit uns auf den Seiten von Zamin!