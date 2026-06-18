Die historische Begegnung zwischen Usbekistan und Kolumbien in der Gruppenphase der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 blieb den Fans nicht nur wegen der heftigen Kämpfe auf dem Platz, sondern auch wegen der schönen und beispielhaften Ereignisse außerhalb dessen in Erinnerung. Wie Sie wissen, kollidierte der junge und furchtlose Verteidiger unserer Nationalmannschaft, Abdukodir Husanov, in der ersten Halbzeit bei einem harten Kampf um den Ball mit einem Kameramann der Live-Übertragung am Spielfeldrand und stieß ihn zu Boden.

Obwohl die Situation in diesem Moment besorgniserregend aussah und das Spiel kurzzeitig unterbrochen wurde, ließen unsere Vertreter den Vorfall nach Spielende nicht unbeachtet. Laut dem Pressedienst des Usbekistanischen Fußballverbandes (UFA) erkundigten sich die Leitung der Nationalmannschaft und die Spieler später nach dem Zustand des verletzten Kameramanns.

Während des Treffens mit dem Kameramann, der unter ärztlicher Beobachtung stand, wurde ihm ein unerwartetes und sehr angenehmes Geschenk überreicht. Unser talentierter Verteidiger Abdukodir Husanov schenkte dem Kameramann ein exklusives Trikot der Nationalmannschaft aus einer Sonderedition, versehen mit seiner persönlichen Unterschrift. Dieses unerwartete Geschenk und die große Aufmerksamkeit wurden von den lokalen Organisatoren und ausländischen Medienvertretern sehr positiv aufgenommen.

«Unser talentierter Innenverteidiger wünschte dem Kameramann, der durch eine zufällige Kollision während des Spiels verletzt wurde, eine schnelle Genesung und eine baldige Rückkehr an seinen geliebten Arbeitsplatz und übermittelte seine aufrichtigsten Wünsche», heißt es in der offiziellen Erklärung des Usbekistanischen Fußballverbandes.

Abschließendes Fazit der Zamin-Sportkommentatoren: Die Vertreter unserer Nationalmannschaft demonstrieren mit jeder Aktion bei der Weltmeisterschaft die für das usbekische Volk typische Edelmut, Herzlichkeit und hohe Kultur. Unabhängig davon, wie intensiv der Kampf auf dem Platz ist, ist es lobenswert, dass unsere Spieler außerhalb des Spielfelds solche menschlichen Qualitäten bewahren. Abdukodirs vorbildliche Geste wird als eines der schönsten und angenehmsten Ereignisse im Tagebuch der Weltmeisterschaft in Erinnerung bleiben. Gut gemacht, Abdukodir!

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