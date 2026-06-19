Tottenham verstärkt Defensive: Jan Paul van Hecke für 52 Millionen Pfund transferiert

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Tottenham verstärkt Defensive: Jan Paul van Hecke für 52 Millionen Pfund transferiert

Tottenham Hotspur hat einen weiteren großen Transfer im Sommerfenster getätigt. Der Premier-League-Club gab offiziell die Verpflichtung des Innenverteidigers Jan Paul van Hecke von Brighton bekannt. Dieser Transfer wird als wichtiger Schritt zur Stärkung der Defensive des Londoner Clubs gewertet. Dies berichtet Goal.com berichtet dass.

Laut Goal.com hat Tottenham 52 Millionen Pfund (ca. 69 Millionen Dollar) für den niederländischen Fußballer ausgegeben. Der 26-jährige Verteidiger unterschrieb einen langfristigen Vertrag. Van Hecke ist der dritte große Neuzugang von Tottenham in dieser Saison. Zuvor hatte das Team Marcos Senesi und Andy Robertson als Free Agents verpflichtet.

De Zerbi und van Hecke: Eine neue Partnerschaft alter Bekannter

Tottenham-Cheftrainer Roberto De Zerbi spielte eine entscheidende Rolle bei diesem Transfer. Der Italiener arbeitete während seiner Zeit bei Brighton mit van Hecke zusammen und kennt seine Fähigkeiten sehr genau. Die gute Beziehung zwischen Trainer und Spieler gilt als einer der Gründe, warum sich der Niederländer für den Londoner Club entschied.

"Ein Teil eines so großen Clubs wie Tottenham zu werden, ist eine große Ehre für mich. Es ist ein wahr gewordener Traum. Ich habe eine starke Verbindung zum Cheftrainer und freue mich darauf, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Zudem hat mein Nationalmannschaftskollege Micky van de Ven sehr positive Worte über den Club verloren", sagte der Spieler in einem Interview auf der offiziellen Website des Clubs.

Sportdirektor Johan Lange betonte ebenfalls, dass dieser Transfer kein Zufall sei und der Spieler lange Zeit von den Scouts beobachtet wurde. Laut Lange passt van Hecke nicht nur durch sein technisches Können, sondern auch durch seinen professionellen Charakter und seine Reife in die langfristigen Pläne des Teams.

Statistiken und das Vertrauen des Trainers

In der letzten Saison kam Jan Paul van Hecke in allen Wettbewerben auf 40 Einsätze für Brighton, erzielte 3 Tore und gab 3 Vorlagen. Für einen Innenverteidiger sind dies beachtliche Werte. Er hat sich durch seine physische Präsenz und seine Spielaufbaubeständigkeit als einer der zuverlässigsten Verteidiger der Premier League etabliert.

Roberto De Zerbi ist überzeugt, dass van Hecke in seinem offensiven und breit gefächerten Spielsystem eine unverzichtbare Rolle spielen wird. Der Trainer glaubt, dass der Mut des Spielers beim Spielaufbau und seine Spielübersicht perfekt zum neuen Stil von Tottenham passen. Obwohl der Spieler derzeit mit der niederländischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teilnimmt, wird er bald seinem neuen Team beitreten.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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