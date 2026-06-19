Die usbekische Nationalmannschaft bestritt gestern ihr erstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft gegen Kolumbien. Während des Spiels kollidierte unser Verteidiger Abduqodir Husanov bei einem Zweikampf mit einem Kameramann, der am Spielfeldrand arbeitete.

Nach dem Vorfall wurde sich nach dem Gesundheitszustand und dem allgemeinen Befinden des Kameramanns erkundigt. Zudem wurde ihm ein spezielles, von Abduqodir Husanov signiertes Trikot überreicht. Der usbekische Verteidiger wünschte dem Kameramann eine schnelle Genesung.

Zur Erinnerung: Die Begegnung zwischen Usbekistan und Kolumbien endete mit einem 1:3-Sieg für die kolumbische Nationalmannschaft.