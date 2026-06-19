Was sagte Timur Kapadze über das Spiel unserer Nationalmannschaft?

Das historische Debüt bei der Weltmeisterschaft 2026 wird von der gesamten usbekischen Fußballgemeinschaft und Millionen von Fans intensiv analysiert. Der ehemalige Cheftrainer der Nationalmannschaft, Timur Kapadze, teilte ebenfalls seine Gedanken zum ersten Gruppenspiel der „Weißen Wölfe“ gegen Kolumbien (1:3) mit und gab eine hoffnungsvolle Erklärung für die Fans ab.

Der Experte betonte, dass das erste Spiel beim Mundial für das ganze Land unvergesslich und voller aufregender Momente war. Obwohl das Endergebnis nicht zu unseren Gunsten ausfiel, war der Einsatz der Spieler auf dem Platz lobenswert.

«Das erste Spiel bei der Weltmeisterschaft war voller Emotionen und ein wahrhaft historisches Ereignis für unser Land. Obwohl wir die Chance im Ergebnis verpasst haben, hat sich die Nationalmannschaft auf dem Platz sehr würdig präsentiert, echten Charakter gezeigt und bewiesen, dass sie in einem Turnier dieses hohen Niveaus problemlos konkurrenzfähig ist. Für unsere Spieler ist dies die erste große Weltmeisterschaftserfahrung, daher wird dieses Spiel als wichtiges Fundament für ihr zukünftiges professionelles Wachstum dienen», sagt Timur Kapadze.

«Abbos' Tor wird ewig in der Geschichte des usbekischen Fußballs bleiben»

Timur Kapadze würdigte besonders den historischen Erfolg des talentierten Mittelfeldspielers Abbosbek Fayzullaev, der in der 60. Minute das einzige Tor für unsere Mannschaft erzielte, und gratulierte seinem ehemaligen Schützling:

«Das von Abbos erzielte Tor hat eine besondere Bedeutung für den gesamten usbekischen Fußball. Es ist das erste Tor der usbekischen Nationalmannschaft in der Endrunde einer Weltmeisterschaft und wird ewig in unseren Sportchroniken verankert bleiben. Ich freue mich sehr für Abbos. Er hat diesen historischen Moment durch seine unermüdliche Arbeit, harte Trainingseinheiten und seinen opferbereiten Einsatz auf dem Platz verdient».

Die Chancen bleiben: Zwei weitere Kämpfe stehen bevor!

Der ehemalige Cheftrainer bewertete die Chancen auf den Einzug in die Play-offs aus der Gruppenphase als hoch und erinnerte daran, dass trotz des Rückschlags noch nichts verloren ist. Seiner Meinung nach hat das Spiel gegen Kolumbien die innere Stärke und das enorme Potenzial der Mannschaft gezeigt.

«Was den Aufstieg in die nächste Runde aus der Gruppe betrifft, ist bisher noch nichts entschieden und der Kampf steht noch bevor. Vor uns liegen noch zwei wichtige Begegnungen. Das erste Spiel hat deutlich gezeigt, dass die Mannschaft über großes Potenzial und Kraft verfügt. Die Hauptaufgabe besteht nun darin, die richtigen und besonnenen Schlüsse aus diesem Spiel zu ziehen und sich maximal auf die kommenden Partien vorzubereiten. Wenn wir dies richtig umsetzen, bewahren wir unsere Chancen auf die nächste Runde vollständig», rief der Experte die Fans zur Ruhe auf.

Zur Erinnerung: Die Schützlinge von Fabio Cannavaro bestreiten ihr zweites wichtiges Gruppenspiel in diesem Jahr am 23. Juni gegen einen der Weltgiganten – die portugiesische Nationalmannschaft. Das letzte und entscheidende Spiel der Gruppe K findet am 28. Juni gegen die Vertreter Afrikas – die Spieler der Demokratischen Republik Kongo statt.

Abschlussfazit der Zamin-Sportkommentatoren: Zweifellos werden diese Worte des erfahrenen Experten Timur Kapadze das Feuer des Vertrauens in den Herzen von Millionen unserer Fans weiter entfachen. Die Niederlage im ersten Spiel ist keine Tragödie, sondern der Beginn eines langen Weges. Abbosbeks Tor gab der Mannschaft einen psychologischen Vorteil; nun gilt es, an den Fehlern zu arbeiten und das Spiel gegen Portugal als echten Kampf zu betrachten. Wir glauben an das Potenzial unserer Landsleute und erwarten siegreiche Ergebnisse in den nächsten Spielen. Das Vertrauen darf nicht erlöschen, der Kampf geht weiter!

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