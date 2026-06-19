Jonathan Davids Hattrick bringt ihn mit Messi gleich

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Jonathan Davids Hattrick bringt ihn mit Messi gleich

Ein weiteres torreiches Ergebnis wurde bei der Weltmeisterschaft 2026 verzeichnet, die derzeit auf den Spielfeldern Nordamerikas ausgetragen wird. Im Rahmen der 2. Runde zeigte sich die kanadische Nationalmannschaft gegenüber Katar gnadenlos und sicherte sich einen deutlichen 6:0-Sieg. Der kanadische Stürmer Jonathan David wurde zum absoluten Helden und besten Spieler dieser intensiven Begegnung gewählt.

Jonathan Davids Torgala und das Rennen um die Torschützenkrone

Der talentierte 26-jährige Forward vom Juventus FC lieferte im Spiel gegen Katar eine echte Glanzleistung ab. Er traf dreimal ins Netz und erzielte einen der ersten Hattricks der WM 2026, womit er den Erfolg seines Teams sicherte.

Durch diese Trefferserie erhöhte David seine Toranzahl im Turnier auf 3. Damit führt er derzeit die Torschützenliste der WM 2026 gemeinsam mit dem legendären Lionel Messi an.

WM-Rekord: Die höchsten Ergebnisse der WM 2026

Kanadas 6:0-Sieg über Katar war nicht nur historisch für das Team, sondern schrieb sich auch in die Rekordbücher der aktuellen Weltmeisterschaft ein. Dieses Ergebnis ist zusammen mit einem anderen Spiel das höchste Ergebnis des Turniers.

Begegnung

Ergebnis

Tordifferenz

Spieler des Spiels

Kanada — Katar

6:0

+6

Jonathan David (Hattrick)

Deutschland — Curaçao

7:1

+6

Deutsche Offensive

Abschließendes Fazit der Sportkommentatoren:

Die kanadische Nationalmannschaft zeigt bei ihrer Heim-WM einen aggressiveren und offensiveren Fußball als erwartet. Dass Jonathan David seine hervorragende Form von Juventus in die Nationalmannschaft übertragen hat, erhöht die Chancen der Nordamerikaner in den Playoffs erheblich. Sein Duell mit Lionel Messi um den "Goldenen Schuh" der WM 2026 verleiht dem Turnier eine besondere Spannung.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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