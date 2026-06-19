WM 2026 Favoriten: Goal-Portal veröffentlicht aktualisiertes Ranking

Goal, eines der renommiertesten Publikationen in der Fußballwelt, hat nach der ersten Runde die Power Rankings der Hauptanwärter auf den Titel der Weltmeisterschaft 2026 aktualisiert.

Demnach behielt der amtierende Weltmeister, die argentinische Nationalmannschaft, nach einem souveränen Sieg gegen Algerien (3:0) in der ersten Runde die Führung. Die "Albiceleste" unter der Führung von Lionel Messi sind weiterhin der Hauptfavorit des Turniers.

Die Top 10 Nationalmannschaften, die um den WM-Titel 2026 kämpfen:

Platz Nationalmannschaft Status und Turnierstand 1 Argentina Amtierender Champion, besiegte Algerien in der ersten Runde (3:0) 2 France Der stabilste und stärkste Kader der letzten Jahre 3 England Einer der Hauptanwärter mit einem hochkarätigen Kader 4 Spain Ein Team, das technischen und schnellen Fußball zeigt 5 Germany Hohe Platzierung nach einem deutlichen Sieg gegen Curaçao (7:1) 6 Portugal Eine hervorragende Balance zwischen jungen und erfahrenen Spielern 7 Brazil Die "Pentacampeones", die immer um die Meisterschaft kämpfen 8 Morocco Derzeit der gefährlichste Vertreter des afrikanischen Kontinents 9 Norway Das unerwartetste und bemerkenswerteste Team in den Top 10 10 Netherlands Europas Vertreter mit starker taktischer Disziplin

Aspekte, die die Aufmerksamkeit der Sportanalysten erregten: Während die traditionellen Giganten (Argentina, France, England) die Spitze des Rankings belegen, Morocco und insbesondere Norway zeigt die Aufnahme dieser Nationalmannschaften in die Top Ten, dass sich das Kräfteverhältnis bei dieser Mundial erheblich verschoben hat. Die Zeit, in der Giganten allein aufgrund ihres Namens leicht gewinnen konnten, ist vorbei.

Die Wetten auf die Weltmeisterschaft erreichen ihren Höhepunkt. Welches Team aus diesen Top Ten wird Ihrer Meinung nach am Ende den Pokal in die Höhe stemmen? Verfolgen Sie weiterhin die Mundial-Tagebücher und die neuesten Insights bei uns!