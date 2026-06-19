Gute Nachrichten für England: Harry Kane und Declan Rice kehren in den Kader zurück

Nach einem überzeugenden Sieg gegen Kroatien im ersten Spiel der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 waren die Fans der englischen Nationalmannschaft ernsthaft besorgt über die Gesundheit ihrer Hauptstars. Bundestrainer Thomas Tuchel räumte jedoch vor dem wichtigen Spiel gegen Ghana alle Zweifel aus. Kapitän Harry Kane und Mittelfeldspieler Declan Rice sind bereit, am nächsten Spiel teilzunehmen. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Im Spiel in Texas gegen Kroatien, das 4:2 endete, erzielte Harry Kane einen Doppelpack und trug maßgeblich zum Sieg bei. Dass der Stürmer nach dem Spiel mit einem verbundenen linken Bein gesehen wurde, befeuerte jedoch Gerüchte über eine Verletzung. Zudem musste Declan Rice das Spiel in der 72. Minute verlassen, da er sich unwohl fühlte.

Fazit des medizinischen Stabs und Erklärung des Trainers

Untersuchungen des medizinischen Stabs der englischen Nationalmannschaft ergaben, dass das Problem an Harry Kanes Bein nicht ernst ist und lediglich auf Muskelermüdung (Krämpfen) beruht. Die Auswechslung von Declan Rice war lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Laut Goal.com erlaubt der Zustand der Spieler ihre volle Teilnahme am Spiel gegen Ghana.

Thomas Tuchel brachte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel Klarheit in die Situation. "Declan sagte, dass er leichte Beschwerden im unteren Rücken und an den Achillessehnen spüre. Da wir geführt haben, wollten wir kein Risiko eingehen und haben ihn zum Schutz ausgewechselt. Nach dem Spiel bestätigte er, dass er sich gut fühlt, es gibt keinen Grund zur Sorge", sagte der deutsche Spezialist.

Diese Nachricht ist für England sehr wichtig, da Harry Kane die zentrale Figur in Tuchels Angriffsreihe bleibt. Seine Torgefährlichkeit und seine Führungsqualitäten könnten entscheidend sein, um im Spiel gegen Ghana die drei Punkte zu holen.

Zudem gilt der Arsenal-Mittelfeldspieler Declan Rice als "Motor" des Spiels. Im Spiel gegen Kroatien verband er nicht nur Defensive und Offensive, sondern bereitete mit einem Eckball auch Kanes zweiten Treffer vor. Seine Aktivität im Zentrum ist einer der Hauptfaktoren für Englands Dominanz.

Die englische Nationalmannschaft führt derzeit die Gruppe an, und ein Sieg gegen Ghana könnte sie vorzeitig in die Play-off-Runde führen. Fans und Experten erwarten von den "Three Lions" unter Tuchel den Titel bei diesem Turnier.