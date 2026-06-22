Messi könnte im Spiel gegen Österreich drei große Rekorde brechen

Die Begegnung zwischen Argentinien und Österreich im Rahmen der Weltmeisterschaft 2026 ist von enormer Bedeutung, nicht nur im Hinblick auf die Gruppenführung, sondern auch in Bezug auf die Neuschreibung der Fußballgeschichte. Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, hat die Chance, in diesem Spiel gleich drei große Rekorde zu brechen oder zu festigen.

Drei historische Meilensteine, die auf Messi warten:

Serie von Toren in aufeinanderfolgenden Spielen: Leo benötigt nur ein weiteres Tor, um den Rekord von Toren in sechs aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaftsspielen zu egalisieren. Derzeit wird dieser legendäre Wert nur von Just Fontaine und Jairzinho gehalten.

Allzeit-Torschützenkönig der Weltmeisterschaften: Momentan teilt sich der argentinische Magier mit dem Deutschen Miroslav Klose mit jeweils 16 Toren den ersten Platz der Liste der besten Torschützen in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Ein weiteres Tor gegen Österreich würde Messi zum alleinigen und absoluten Rekordtorschützen der WM-Geschichte machen!

König der Distanztore: Darüber hinaus könnte Messi seinen eigenen Rekord für Tore von außerhalb des Strafraums bei Weltmeisterschaften brechen. Bisher hat er 5 solcher Distanztore erzielt.

Argentinien führt die Gruppe an

Zur Erinnerung: Der amtierende Weltmeister Argentinien hat seinen Turnierweg sehr souverän begonnen. In der ersten Runde besiegten sie Algerien mit 3:0 und wurden damit zu einem der Gruppenführer.

Dieses mit Spannung erwartete Duell zwischen den Nationalmannschaften von Argentinien und Österreich beginnt heute um 22:00 Uhr. Wird Messi erneut die Geschichtsbücher des Fußballs umschreiben und seinen Fans ein unvergessliches Geschenk machen? Das werden wir bald auf dem Rasen sehen!