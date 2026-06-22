Lionel Messi wird bester Torschütze in der Geschichte der Weltmeisterschaften

Argentinien-Kapitän Lionel Messi hat einen weiteren gewaltigen Meilenstein in der Fußballwelt erreicht und den Titel des absoluten Torschützenkönigs in der Geschichte der Weltmeisterschaften errungen. Im Gruppenspiel der Gruppe J gegen Österreich in Dallas gelang dem Inter Miami-Star sein historisches Tor. Laut Goal.com berichtet .

Der legendäre Stürmer, der kurz vor seinem 39. Geburtstag steht, erhöhte seine Gesamtzahl an WM-Toren mit diesem Treffer auf 17. Damit übertrifft er den seit 2014 bestehenden Rekord des Deutschen Miroslav Klose, der 16 Tore erzielt hatte. Goal.com berichtet, dass Lionel Messi das Turnier in Topform begonnen hatte und sich durch seinen Hattrick gegen Algerien bereits sehr nah an den Rekord herangearbeitet hatte.

Elfmeter-Pech und Willenskraft

Das Spiel, in dem das historische Ergebnis erzielt wurde, verlief für Messi nicht einfach. In den ersten Minuten der Partie wurde mithilfe des VAR ein Elfmeter für Argentinien markiert. Doch der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner vergab die Chance vom Elfmeterpunkt und traf den linken Pfosten. Dieser Moment hinterließ tausende Fans im Stadion fassungslos.

Laut Opta-Analysen wurde Lionel Messi nach diesem Fehler zum Spieler, der in der Geschichte der Weltmeisterschaften sowohl die meisten Elfmeter geschossen (7 Mal) als auch die meisten Elfmeter vergeben hat (3 Mal). Trotzdem ließ er sich nicht entmutigen, zeigte während des Spiels seine Klasse und erreichte letztendlich sein Ziel.

Auf zu neuen Zielen

Neben dem Torschützenrekord übernimmt Messi beim Turnier in Nordamerika auch in anderen Statistiken die Führung. Derzeit liegt er bei den Vorlagen (Assists) gleichauf mit seinem legendären Landsmann Diego Maradona. In den kommenden Spielen besteht die Chance, auch dieses Ergebnis zu übertreffen.

Obwohl Lionel Messi fast 40 Jahre alt wird, haben sein Einfluss und sein Spielniveau in der Albiceleste nicht nachgelassen. Sein Erfolg beweist einmal mehr, dass das Alter im modernen Fußball nur eine Zahl ist. Die argentinische Nationalmannschaft bleibt unter der Führung ihres Kapitäns einer der Hauptfavoriten des Turniers.

Dieser Rekord ist nicht nur für Messi, sondern für die gesamte Fußballwelt von großer Bedeutung. Dass der Gipfel, den Miroslav Klose zehn Jahre lang hielt, erklommen wurde, festigt Lionel Messis Status als größter Fußballer aller Zeiten weiter.