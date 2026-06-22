Geschichte geschrieben: Messi wird Allzeit-Torschützenkönig der WM (Video)

Die Begegnung zwischen Argentinien und Österreich in der 2. Runde der Weltmeisterschaft wurde mit goldenen Buchstaben in die Fußballgeschichte eingraviert. Das historische Ereignis, auf das Millionen von Fans gewartet haben, ist eingetreten: Der legendäre Lionel Messi traf gegen Österreich und schlug ein neues Kapitel im Weltfußball auf!

Das einzige Tor, das die erste Halbzeit entschied

Die argentinische Nationalmannschaft schaffte es, in diesem hitzigen Spiel ein wichtiges Tor zu erzielen. Dieser Treffer, der das Schicksal des Spiels und die Fußballchroniken veränderte, gelang Leo Messi in der 38. Minute.

Weltmeisterschaft | 2. Runde Argentinien — Österreich 1:0 ⚽️ Tor: Messi, 38'

Miroslav Kloses Rekord wurde gebrochen!

Dieses Tor katapultierte Messi an die absolute Spitze der WM-Geschichte:

Absoluter Rekordhalter: Der 38-jährige Stürmer feierte sein 17. Tor bei Weltmeisterschaften und wurde damit zum besten Torschützen in der Geschichte des Turniers.

Historisches Überholen: Mit diesem Wert übertraf Messi den ehemaligen deutschen Stürmer Miroslav Klose, der lange Zeit mit 16 Toren Rekordhalter war.

Torschützen-Dominanz auch bei der aktuellen WM

Lionel Messi zeigt auch bei diesem Turnier in Nordamerika ein gewaltiges Tempo. Der Treffer gegen Österreich wurde als sein 4. Tor dieser Meisterschaft gewertet. Zur Erinnerung: Leo erzielte bereits im ersten Spiel gegen Algerien einen glanzvollen Hattrick.

Trotz seines Alters vollbringt der 38-jährige Kapitän weiterhin Wunder auf dem Rasen und führt Argentinien selbstbewusst in Richtung Titelverteidigung!