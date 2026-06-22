Messi eröffnet den Spielstand im Spiel Argentinien gegen Österreich

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Messi eröffnet den Spielstand im Spiel Argentinien gegen Österreich

Die erste Halbzeit der Begegnung zwischen Argentinien und Österreich aus der Gruppe J der Weltmeisterschaft 2026 ist beendet. Argentinien führt zur Pause mit 1:0. Das einzige Tor der ersten Halbzeit erzielte Lionel Messi in der 38. Minute.

Argentinien kontrollierte den Ball in den ersten 45 Minuten stärker. Der Ballbesitz der Mannschaft betrug 60 %, während Österreich bei 40 % lag. Die Argentinier absolvierten 285 Pässe mit einer Genauigkeit von 92 %. Österreich spielte 185 Pässe mit einer Quote von 82 %.

Auch bei der Anzahl der Schüsse liegt Argentinien vorne. Das Team gab drei Schüsse auf das gegnerische Tor ab, wovon einer präzise war und zum Tor führte. Österreich gab zwei Schüsse ab, brachte jedoch keinen Torschuss zustande.

Österreich kam in der ersten Halbzeit zu zwei Eckbällen, während Argentinien keinen verzeichnete. Die argentinischen Spieler begingen acht Fouls, Österreich vier. Ein österreichischer Spieler erhielt eine Gelbe Karte. Rote Karten gab es nicht.

Nach der ersten Halbzeit wird die Gewinnwahrscheinlichkeit für Argentinien auf 80 % geschätzt. Die Wahrscheinlichkeit für ein Unentschieden liegt bei 15 %, ein Sieg Österreichs bei 5 %.

Laut der Live-Tabelle steht Argentinien nach zwei Spielen mit sechs Punkten an der Spitze der Gruppe J. Österreich belegt mit drei Punkten den zweiten Platz.

ArgentinienÖsterreichLionel MessiWeltmeisterschaftGruppe J
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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