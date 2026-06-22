Thibaut Courtois spricht über Bedingungen für Verbleib bei Real Madrid und Ruhestandspläne

Der Torhüter von Real Madrid, Thibaut Courtois, sprach über seine Zukunft und seine Pläne für das Karriereende. Der Belgier gab bekannt, dass er gerne dauerhaft beim "Königlichen" bleiben möchte, räumte jedoch ein, dass die endgültige Entscheidung allein beim Management liegt. Dies berichtete Goal.com. Nachrichten berichtet.

Der mittlerweile 34-jährige erfahrene Torhüter gehört weiterhin zu den stärksten Keepern im Weltfußball. Sein aktueller Vertrag beim Madrider Team läuft bis Juni 2027. Der Spieler, der vor acht Jahren von London in die spanische Hauptstadt wechselte, betonte, dass er seinen Kindheitstraum verwirklicht hat.

Zukunft und die Entscheidung der Vereinsführung

In seinem Interview verbarg Thibaut Courtois nicht, dass es sein größtes Ziel ist, seine Karriere ausgerechnet bei Real Madrid zu beenden. "Alles hängt davon ab, was der Verein möchte. Ich respektiere ihre Entscheidungen immer. Ich hoffe, dass ich meine Karriere in weiteren 4 oder 5 Jahren genau hier beende. Das ist mein Traum", sagte der belgische Torhüter.

Gleichzeitig versteht Courtois die gnadenlosen Regeln des modernen Fußballs. Der 34-jährige Spieler sieht den Generationswechsel in Teams als natürlichen Prozess an, fühlt jedoch, dass seine aktuelle sportliche Form es ihm ermöglicht, noch einige Jahre auf hohem Niveau zu spielen. Seinen Worten zufolge werden die langfristigen Pläne des Vereins über sein Schicksal entscheiden.

Von Schwierigkeiten zum Heroismus

Courtois' Weg bei Real Madrid war nicht einfach. In den ersten Saisons stand er in der Kritik von Fans und Experten. Mit der Zeit wurde er jedoch zu einem unverzichtbaren Teil des Teams. Insbesondere seine Heldentaten im Finale der Champions League 2022 reihten ihn in die Liste der größten Torhüter in der Geschichte des Vereins ein.

Auch in der laufenden Saison zeigt Thibaut Courtois konstante Leistungen. Seine Einsätze in 32 La Liga-Spielen und seine sicheren Aktionen im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2026 beweisen, dass er immer noch einer der weltbesten Torhüter ist.

Sollte Courtois, wie er sagte, weitere 5 Jahre im weißen Trikot spielen, wird er zu den wenigen legendären Spielern gehören, die Real Madrid bis zum Alter von 39 Jahren vertreten haben. Dies erfordert vom Torhüter nicht nur Können, sondern auch ein hohes Maß an Disziplin und körperlicher Fitness.