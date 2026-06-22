Call of Duty: Black Ops Klassiker kehren auf PlayStation-Konsolen zurück

·30·Technologie
Call of Duty: Black Ops Klassiker kehren auf PlayStation-Konsolen zurück

Die legendären Teile Black Ops und Black Ops 2 der Call of Duty-Serie, einer der bekanntesten Franchises der Videospielindustrie, werden voraussichtlich auf modernen PlayStation-Konsolen erscheinen. Das Studio Treyarch bestätigte, dass es plant, diese klassischen Projekte im Juli dieses Jahres auf neuen Plattformen zu veröffentlichen. Dies ist eine große Nachricht für Fans von Spielen, die über viele Jahre hinweg nur auf Geräten der alten Generation oder eingeschränkt auf PCs verfügbar waren. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten gibt.

Nach den positiven Nachrichten sind jedoch hitzige Debatten in der Gaming-Community entbrannt. Hauptgrund dafür ist die unerwartet hohe Preispolitik des Publishers Activision. Laut geleakten Informationen und Aktualisierungen in digitalen Stores könnte die Basisversion jedes Spiels etwa 40 Dollar kosten. Dies gilt als sehr hoch für Projekte, die über zehn Jahre alt sind.

Probleme mit Preisen und Zusatzinhalten

Erschwerend kommt hinzu, dass für das volle Spielerlebnis der Kauf zusätzlicher DLC-Pakete erforderlich ist. Für jedes DLC wird ein Preis von etwa 10 Dollar und für Season Passes etwa 30 Dollar erwartet. Wenn ein Nutzer beide Spiele mit allen Erweiterungen kaufen möchte, könnten die Gesamtkosten fast 160 Dollar erreichen.

Laut ixbt.com handelt es sich hierbei nicht um ein Remake oder Remaster mit grundlegend überarbeiteter Grafik, sondern um einen einfachen Port. Das bedeutet, dass die Spiele zwar an moderne Systeme angepasst sind, ihre visuelle Darstellung und Mechanik jedoch wie in der Ära von PlayStation 3 und Xbox 360 bleiben. Dies führt zu berechtigten Einwänden der Spieler, da selbst moderne AAA-Projekte oft nicht zu solch hohen Preisen verkauft werden.

Reaktionen und Erwartungen der Community

Die Gaming-Community wirft Activision vor, das Monetarisierungsmodell vom Anfang der 2010er Jahre mit den heutigen hohen Preisen zurückzubringen. Kritiker betonen, dass die Nutzer für den hohen Preis weder aktualisierte Server noch ein technisch verbessertes Produkt erhalten. Dies wird eher als Versuch gewertet, mit dem Gefühl der Nostalgie Geld zu verdienen.

Trotzdem gelten Black Ops und Black Ops 2 aufgrund ihrer hervorragenden Handlung und des Multiplayer-Modus als einige der erfolgreichsten Spiele in der Geschichte von Call of Duty. Auch für Gamer in Usbekistan könnte die Rückkehr dieser Klassiker interessant sein, doch die Preisfrage wird die regionale Nachfrage sicherlich erheblich beeinflussen.

Diese Veröffentlichungen dienen für Activision als eine Art Test. Sollten die Projekte kommerziell erfolgreich sein, könnte das Unternehmen in Zukunft weitere alte Teile in diesem Format neu veröffentlichen. Vorerst warten die Fans auf den offiziellen Release im Juli und die Bekanntgabe der endgültigen Preise.

Call of DutyPlayStationActivisionTreyarchVideospiele
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

SpaceX bricht historischen Rekord: Unternehmen startet mehr Satelliten als die gesamte MenschheitSpaceX bricht historischen Rekord: Unternehmen startet mehr Satelliten als die gesamte MenschheitHeute, 23:28Amazon testet neuen KI-gestützten Alexa+ Assistenten in IndienAmazon testet neuen KI-gestützten Alexa+ Assistenten in IndienHeute, 22:51NVIDIA beschleunigt die Erforschung kosmischer Geheimnisse mit KI um das 15.000-facheNVIDIA beschleunigt die Erforschung kosmischer Geheimnisse mit KI um das 15.000-facheHeute, 22:23Türkei an der Schwelle zur Kernenergie: Erster Block des Akkuyu-KKW fertiggestelltTürkei an der Schwelle zur Kernenergie: Erster Block des Akkuyu-KKW fertiggestelltHeute, 21:56SpaceX und Reflection AI unterzeichnen massives 6,3-Milliarden-Dollar-AbkommenSpaceX und Reflection AI unterzeichnen massives 6,3-Milliarden-Dollar-AbkommenHeute, 21:55AMD stellt wichtige Funktion für Ryzen 9000 Prozessoren nach Nutzerkritik wieder herAMD stellt wichtige Funktion für Ryzen 9000 Prozessoren nach Nutzerkritik wieder herHeute, 21:20
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht