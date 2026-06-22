Die legendären Teile Black Ops und Black Ops 2 der Call of Duty-Serie, einer der bekanntesten Franchises der Videospielindustrie, werden voraussichtlich auf modernen PlayStation-Konsolen erscheinen. Das Studio Treyarch bestätigte, dass es plant, diese klassischen Projekte im Juli dieses Jahres auf neuen Plattformen zu veröffentlichen. Dies ist eine große Nachricht für Fans von Spielen, die über viele Jahre hinweg nur auf Geräten der alten Generation oder eingeschränkt auf PCs verfügbar waren. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten gibt.

Nach den positiven Nachrichten sind jedoch hitzige Debatten in der Gaming-Community entbrannt. Hauptgrund dafür ist die unerwartet hohe Preispolitik des Publishers Activision. Laut geleakten Informationen und Aktualisierungen in digitalen Stores könnte die Basisversion jedes Spiels etwa 40 Dollar kosten. Dies gilt als sehr hoch für Projekte, die über zehn Jahre alt sind.

Probleme mit Preisen und Zusatzinhalten

Erschwerend kommt hinzu, dass für das volle Spielerlebnis der Kauf zusätzlicher DLC-Pakete erforderlich ist. Für jedes DLC wird ein Preis von etwa 10 Dollar und für Season Passes etwa 30 Dollar erwartet. Wenn ein Nutzer beide Spiele mit allen Erweiterungen kaufen möchte, könnten die Gesamtkosten fast 160 Dollar erreichen.

Laut ixbt.com handelt es sich hierbei nicht um ein Remake oder Remaster mit grundlegend überarbeiteter Grafik, sondern um einen einfachen Port. Das bedeutet, dass die Spiele zwar an moderne Systeme angepasst sind, ihre visuelle Darstellung und Mechanik jedoch wie in der Ära von PlayStation 3 und Xbox 360 bleiben. Dies führt zu berechtigten Einwänden der Spieler, da selbst moderne AAA-Projekte oft nicht zu solch hohen Preisen verkauft werden.

Reaktionen und Erwartungen der Community

Die Gaming-Community wirft Activision vor, das Monetarisierungsmodell vom Anfang der 2010er Jahre mit den heutigen hohen Preisen zurückzubringen. Kritiker betonen, dass die Nutzer für den hohen Preis weder aktualisierte Server noch ein technisch verbessertes Produkt erhalten. Dies wird eher als Versuch gewertet, mit dem Gefühl der Nostalgie Geld zu verdienen.

Trotzdem gelten Black Ops und Black Ops 2 aufgrund ihrer hervorragenden Handlung und des Multiplayer-Modus als einige der erfolgreichsten Spiele in der Geschichte von Call of Duty. Auch für Gamer in Usbekistan könnte die Rückkehr dieser Klassiker interessant sein, doch die Preisfrage wird die regionale Nachfrage sicherlich erheblich beeinflussen.

Diese Veröffentlichungen dienen für Activision als eine Art Test. Sollten die Projekte kommerziell erfolgreich sein, könnte das Unternehmen in Zukunft weitere alte Teile in diesem Format neu veröffentlichen. Vorerst warten die Fans auf den offiziellen Release im Juli und die Bekanntgabe der endgültigen Preise.