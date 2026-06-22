Rekordstatue für Messi: Riesiges 26-Meter-Denkmal in Argentinien enthüllt

In Argentinien wurde die weltweit höchste Statue zu Ehren der Fußballlegende Lionel Messi enthüllt. Das Denkmal für den achtfachen Ballon-d'Or-Gewinner und Weltmeister zieht durch seine enorme Größe alle Blicke auf sich.

Die Statue ist 26 Meter hoch und hat ein Gesamtgewicht von 70 Tonnen. Das Design stammt vom berühmten Bildhauer Aldo Berois und das Projekt weckte in kurzer Zeit großes Interesse unter den Fans.

Interessanterweise wurde eine 21 Meter hohe Messi-Statue, die Anfang Juni in Kalkutta errichtet worden war, aufgrund von Sicherheitsbedenken nach starken Winden abgerissen. Daher wird besonders betont, dass die neue Statue in Argentinien noch stabiler und sorgfältiger gebaut wurde.

Zur Information: Der 38-jährige Messi spielt seit 2023 für Inter Miami. Während seiner Karriere in Europa spielte er für den FC Barcelona und Paris Saint-Germain und errang zahlreiche Erfolge.

Die neue Statue zeigt einmal mehr, wie gewaltig sein Platz in der Fußballgeschichte ist.