Rekordstatue für Messi: Riesiges 26-Meter-Denkmal in Argentinien enthüllt

·3·Welt
Rekordstatue für Messi: Riesiges 26-Meter-Denkmal in Argentinien enthüllt

In Argentinien wurde die weltweit höchste Statue zu Ehren der Fußballlegende Lionel Messi enthüllt. Das Denkmal für den achtfachen Ballon-d'Or-Gewinner und Weltmeister zieht durch seine enorme Größe alle Blicke auf sich.

Die Statue ist 26 Meter hoch und hat ein Gesamtgewicht von 70 Tonnen. Das Design stammt vom berühmten Bildhauer Aldo Berois und das Projekt weckte in kurzer Zeit großes Interesse unter den Fans.

Interessanterweise wurde eine 21 Meter hohe Messi-Statue, die Anfang Juni in Kalkutta errichtet worden war, aufgrund von Sicherheitsbedenken nach starken Winden abgerissen. Daher wird besonders betont, dass die neue Statue in Argentinien noch stabiler und sorgfältiger gebaut wurde.

Zur Information: Der 38-jährige Messi spielt seit 2023 für Inter Miami. Während seiner Karriere in Europa spielte er für den FC Barcelona und Paris Saint-Germain und errang zahlreiche Erfolge.

Die neue Statue zeigt einmal mehr, wie gewaltig sein Platz in der Fußballgeschichte ist.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Usbekistan-Waggon in der New Yorker U-BahnUsbekistan-Waggon in der New Yorker U-BahnHeute, 22:10Schrecklicher Explosionsunfall in Gaswerk in KatarSchrecklicher Explosionsunfall in Gaswerk in KatarHeute, 21:04Der Flughafen, der die Welt staunte: Singapurs WunderDer Flughafen, der die Welt staunte: Singapurs WunderHeute, 20:33Einzigartiger Fund in Kanada versetzt Wissenschaftler in StaunenEinzigartiger Fund in Kanada versetzt Wissenschaftler in StaunenHeute, 19:48Querschläger bei Hochzeit in der Türkei verletzt 11 PersonenQuerschläger bei Hochzeit in der Türkei verletzt 11 PersonenHeute, 19:37Ukraine bestätigt Angriff auf Militärwerk in WoroneschUkraine bestätigt Angriff auf Militärwerk in WoroneschHeute, 17:59
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben