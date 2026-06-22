SpaceX unter der Leitung von Elon Musk stärkt weiterhin seine Position im Bereich der AI. Laut TechCrunch hat das Startup Reflection AI, das sich auf Open-Source-AI-Technologien spezialisiert, einen Großvertrag mit SpaceX über die Nutzung von Rechenkapazitäten unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung erhält das Startup Zugang zu einem Rechenzentrum mit den neuesten NVIDIA-Chips. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht heißt es.

Gemäß den Vertragsbedingungen wird Reflection AI vom 1. Juli 2026 bis 2029 monatlich 150 Millionen Dollar zahlen. Der Gesamtwert des Abkommens beläuft sich auf 6,3 Milliarden Dollar. Im Gegenzug erhält das Startup das Recht, NVIDIA GB300 AI-Chips und andere unterstützende Hardware im Colossus 2 Rechenzentrum in der Nähe von Memphis, Tennessee, zu nutzen.

Es ist anzumerken, dass SpaceX zuvor ähnliche Deals mit Tech-Giganten wie Anthropic und Google abgeschlossen hat. Beispielsweise verpflichtete sich Anthropic zu Zahlungen von 1,25 Milliarden Dollar pro Monat und Google zu 920 Millionen Dollar. Obwohl das Volumen des Vertrags mit Reflection AI vergleichsweise geringer ist, wird er als eine der größten Infrastrukturinvestitionen zur Entwicklung von Open-Source-AI-Systemen gewertet.

Die Ära der Open-Source-Modelle beginnt

Reflection AI wurde 2024 von ehemaligen Forschern der Google DeepMind-Sparte gegründet. Durch seine "Open-Weight"-Strategie strebt das Startup eine Alternative zu geschlossenen Laboren wie OpenAI und Anthropic an. Offene Modelle ermöglichen es Nutzern, trainierte Parameter frei einzusehen und zu analysieren, was die Transparenz erhöht.

Vor dem Hintergrund von Beschränkungen der US-Regierung gegenüber geschlossenen Modellen wie Fable und Mythos von Anthropic ist das Interesse an offenen Systemen wie Reflection AI deutlich gestiegen. Laut Unternehmensvertretern bietet die Partnerschaft mit SpaceX den notwendigen "Runway", um weltweit führende offene Modelle in großem Maßstab zu entwickeln.

Das Colossus Rechenzentrum wurde ursprünglich für Elon Musks Unternehmen xAI gebaut. SpaceX entschied sich jedoch für eine Strategie, Einnahmen zu generieren, indem es seine wertvollen AI-Chips an führende Labore weltweit vermietet, anstatt sie nur für interne Projekte zu nutzen. Dies ist auch ein wichtiges Signal für Entwicklungsmärkte wie Usbekistan — im globalen Technologiewettlauf wird Rechenleistung zur primären Währung.

Den Vertragsbedingungen zufolge haben beide Parteien das Recht, die Vereinbarung nach einer ersten dreimonatigen Frist mit einer Kündigungsfrist von 90 Tagen zu beenden. Dies zeugt von Elon Musks flexiblem Ansatz gegenüber der volatilen Lage auf dem AI-Markt.