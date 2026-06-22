Super-Duell in Gruppe J! Titelverteidiger Argentinien trifft auf Österreich

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Super-Duell in Gruppe J! Titelverteidiger Argentinien trifft auf Österreich

Der zweite Spieltag der Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft hat seine intensivste Phase erreicht. Heute erwartet Millionen von Fußballfans ein echtes Spitzenspiel in Gruppe J.

Die Tabellenführer, die ihre Auftaktspiele gewannen und jeweils 3 Punkte auf dem Konto haben — der amtierende Weltmeister Argentinien und die starke und kampfstarke Österreich Nationalmannschaft treffen aufeinander. Drei Punkte in dieser Partie könnten einem der Teams vorzeitig den Einzug in die K.o.-Runde sichern.

Wichtige Informationen zum Spiel:

  • Wettbewerb: WM 2026, Gruppe J, 2. Spieltag

  • Begegnung: Argentinien – Österreich

  • Datum und Ort: 22. Juni, Arlington

  • Anstoßzeit: Taschkent-Zeit 22:00Uhr

Die Startaufstellungen sind bekannt!

Beide Nationalmannschaften haben ihre stärksten Kräfte für dieses wichtige Spiel mobilisiert. Wir werden ein Duell von Weltstars wie Lionel Messi und David Alaba auf dem Platz erleben:

  • Argentinien: E. Martínez, Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina, Fernández, Mac Allister, De Paul, Almada, Lautaro Martínez, Messi.

  • Österreich: A. Schlager, Alaba, Danso, Posch, K. Schlager, Wanner, Gregoritsch, Sabitzer, Seiwald, Laimer, Schmid.

Das zweite Spiel der Gruppe: Es gibt kein Zurück mehr!

In der zweiten Begegnung dieser Gruppe treffen die Teams, die ihr erstes Spiel verloren haben und noch punktlos sind, Jordanien (0) und Algerien (0), aufeinander. Für beide Mannschaften, die ihre Reise im Turnier fortsetzen wollen, ist dieses Spiel von lebenswichtiger Bedeutung.

Ein echtes Fußballspektakel erwartet uns, unterstützt weiterhin eure Lieblingsteams!

ArgentinienÖsterreichLionel MessiDavid AlabaArlington
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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