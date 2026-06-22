NVIDIA beschleunigt die Erforschung kosmischer Geheimnisse mit KI um das 15.000-fache

Die NVIDIA Corporation hat neue Software-Tools vorgestellt, die revolutionäre Veränderungen im Bereich des wissenschaftlichen Rechnens bewirken. Die auf der ISC 2026 Konferenz in Hamburg präsentierten Technologien ermöglichen eine Beschleunigung der Datenverarbeitung um das Tausendfache in komplexen Bereichen wie Astronomie, Hochenergiephysik und Materialwissenschaften. Diese Entdeckungen sparen nicht nur Zeit, sondern helfen auch dabei, kosmische Signale zu erkennen, die der Menschheit bisher verborgen blieben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Unter den neuen Entwicklungen ist das cuPhoton Paket am bemerkenswertesten, das für die Verarbeitung mehrdimensionaler Daten von Teleskopen und Röntgengeräten konzipiert ist. Laut ixbt.com hat sich die Geschwindigkeit beim Laden und Lesen astronomischer Dateien auf NVIDIA GB200 NVL72-Systemen um das 14.900-fache erhöht. Die Signalanalyse erfolgt mit Hilfe von 32 Grace Blackwell Superchips 8.400-mal schneller. Diese Technologie spielt eine entscheidende Rolle bei dem Projekt des Vera Rubin Observatory zur Abbildung von Milliarden von Galaxien.

Kosmos und Teilchenphysik: Verlorene Signale kehren zurück

Eine weitere wichtige Neuerung ist die DAQIRI-Bibliothek, die die Übertragung riesiger Datenströme von wissenschaftlichen Sensoren in Echtzeit gewährleistet. Normalerweise sind herkömmliche Systeme aufgrund von Speicherbeschränkungen gezwungen, einen Teil der Daten zu löschen. Das in Zusammenarbeit mit CERN-Experten entwickelte A-GHOST-Projekt hat jedoch begonnen, Daten des ATLAS-Experiments am Large Hadron Collider mithilfe von KI zu analysieren. Während früher 99 Prozent der Ereignisse aufgrund von Speichermangel verworfen wurden, kann die KI nun selbst seltenste Signale, einschließlich Spuren von dunkler Materie, aufspüren.

Im Bereich Chemie und Materialwissenschaften entwickelt NVIDIA die ALCHEMI-Plattform. Dieses System ermöglicht die gleichzeitige Modellierung von Millionen molekularer Verbindungen. Dies beschleunigt wiederum den Prozess der Entwicklung von Batterien der nächsten Generation, Katalysatoren und sogar Kosmetikprodukten drastisch. Zum Beispiel konnte Lila Sciences mit Hilfe von ALCHEMI die Suche nach neuen Materialien um das 50-fache und die Berechnung magnetischer Eigenschaften um das 30-fache beschleunigen.

Durch technologische Optimierung wurde das Training von TensorNet-Modellen um das Sechsfache beschleunigt und der Speicherverbrauch um das Dreifache reduziert. Dies ermöglicht es Wissenschaftlern, Berechnungen, die früher Wochen in Anspruch nahmen, in wenigen Tagen abzuschließen. NVIDIA verfolgt das Ziel, seine Rechenbeschleuniger nicht nur als Grafikprozessoren, sondern als universelles Werkzeug der modernen Wissenschaft zu etablieren.

Diese Errungenschaften sind auch für Länder relevant, die sich auf wissenschaftliche Forschung und die digitale Wirtschaft konzentrieren. Dieser Technologiesprung von NVIDIA verkürzt die Zeit für die Überprüfung komplexer wissenschaftlicher Hypothesen weltweit und hebt den technologischen Fortschritt auf eine neue Stufe. Die Menschheit ist nun in der Lage, selbst schwache Signale aus den entlegensten Winkeln des Universums zu „hören“ und zu analysieren.