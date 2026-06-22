Amazon testet neuen KI-gestützten Alexa+ Assistenten in Indien

Amazon weitet die Reichweite seines neuen Sprachassistenten Alexa+ aus, der mit generativer AI-Technologie optimiert wurde. Laut TechCrunch hat der Tech-Gigant nun mit dem Beta-Test des intelligenten Systems auf dem indischen Markt begonnen, insbesondere mit einer Version, die Hindi unterstützt. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht gibt an.

Das Unternehmen versendet spezielle Einladungen an einen Teil der indischen Nutzer, um sie zum Ausprobieren des neuen Alexa+-Erlebnisses zu bewegen. Im Rahmen dieses Programms helfen die Nutzer dabei, das Verständnis der Sprache Hindi, lokale Aussprachemerkmale und die Kommunikationsqualität des Systems zu verbessern. Amazon-Vertreter warnten, dass die Beta-Version Fehler enthalten kann, Daten gelegentlich falsch dargestellt werden oder lokale Wörter falsch ausgesprochen werden könnten.

Lokaler Markt und Sprachmerkmale

Indien ist eine strategisch wichtige Region für Amazon, da im Land mehr als 600 Millionen Menschen Hindi sprechen. Das Unternehmen strebt an, nicht nur reines Hindi, sondern auch den im Alltag üblichen „Code-Mixed“-Stil zu beherrschen, bei dem Hindi und Englisch gemischt werden. Dies ermöglicht den Nutzern eine natürlichere Kommunikation mit der AI.

Zur Erinnerung: Amazon führte seinen Sprachassistenten erstmals 2017 in englischer Sprache auf dem indischen Markt ein, 2019 wurde Hindi hinzugefügt. Die neue Generation Alexa+ ist neben der Ausführung einfacher Befehle in der Lage, komplexe Gespräche zu führen und kreativ auf Nutzeranfragen zu reagieren.

Globale Expansion und Nutzungsbedingungen

Amazon hatte das Alexa+-Projekt erstmals 2025 angekündigt, doch die Masseneinführung erfolgt langsamer als erwartet. Alle Nutzer in den USA konnten dieses Update seit Februar dieses Jahres nutzen. Derzeit wurde das System auch in Ländern wie Großbritannien, Kanada, Brasilien, Mexiko, Italien und Deutschland in an den lokalen Kontext angepasster Form gestartet.

Finanziell stellt Amazon diesen Dienst für Prime-Abonnenten kostenlos zur Verfügung. Andere Nutzer, die kein Prime-Mitglied sind, müssen eine monatliche Gebühr entrichten, um den Sprachassistenten mit aktualisierten und erweiterten Funktionen zu nutzen. Wann der Dienst in Indien vollständig startet, wurde bisher nicht offiziell bekannt gegeben.