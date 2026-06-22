Während der Weltmeisterschaft wurde in der New Yorker U-Bahn eine ungewöhnliche und bemerkenswerte Initiative umgesetzt — einer der Waggons wurde in den Farben der Flagge Usbekistans gestaltet.

Dieses Projekt in New York, einer der belebtesten und größten Städte der USA, erregte nicht nur die Aufmerksamkeit der lokalen Bevölkerung, sondern auch der dort lebenden Usbeken und Fans. In den sozialen Medien verbreitete Videos und Fotos steigerten das Interesse an dieser Initiative weiter.

Diese Gestaltung wird als Symbol des Respekts und der Unterstützung für die Nationalmannschaft von Usbekistan gewertet. Insbesondere die Tatsache, dass der Name unseres Landes im Rahmen der Weltmeisterschaft auf internationaler Ebene mehr Beachtung findet, erfüllt die Fans mit besonderem Stolz.

Solche Initiativen zeigen, dass die Marke Usbekistan auf der Weltbühne immer präsenter wird.