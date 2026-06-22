Messis Pechsträhne: Elfmeter-Misserfolg in drei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften (Video)

Die Begegnung zwischen Argentinien und Österreich in der zweiten Runde der Gruppenphase der WM 2026 begann mit unerwartetem Drama. Bereits in den ersten Minuten waren die argentinischen Fans fassungslos, als Kapitän Lionel Messi beim Elfmeter scheiterte.

Unglücklicher Moment im Spiel gegen Österreich

Bereits in der 7. Spielminute erspielte sich die argentinische Nationalmannschaft einen Elfmeter im gegnerischen Strafraum. Wie gewohnt trat der erfahrene 38-jährige Lionel Messi an den Ball.

Leo schoss den Ball mit seinem bevorzugten linken Fuß in die untere rechte Ecke des Tores. Doch diesmal war die Ausführung nicht ideal, und der Ball ging am Pfosten vorbei. Der Fehler des Kapitäns steigerte die Spannung des Spiels weiter.

Eine „unglückliche Tradition“ in drei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften

Dieser Misserfolg ist nicht nur eine einfache Situation, sondern aktualisiert Messis eigenen negativen Rekord in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Ein Blick in die Historie zeigt, dass der argentinische Anführer in drei verschiedenen Weltmeisterschaften einen Elfmeter nicht verwandeln konnte:

WM 2018 (gegen Island): Bei dem in Russland ausgetragenen Turnier konnte Messi den Torhüter der isländischen Nationalmannschaft nicht überwinden.

WM 2022 (gegen Polen): Auch beim Turnier in Katar gelang es Leo im Gruppenspiel gegen Polen nicht, den Elfmeter zu verwandeln.

WM 2026 (gegen Österreich): Nun, bei der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika, wiederholte sich dieses unglückliche Szenario, und Messi ließ die Chance erneut verstreichen.

Die Fußballwelt sieht einmal mehr, dass selbst die größten Fußballer der Welt nicht frei von solchem psychischen Druck und unerwarteten Fehlern sind. Doch dieser Misserfolg kann Messis Größe keinesfalls überschatten!