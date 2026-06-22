Die Türkei ist kurz davor, ihr erstes Kernkraftwerk in der Geschichte in Betrieb zu nehmen. Der russische Staatskonzern Rosatom gab bekannt, dass die Bauarbeiten am ersten Energieblock des Akkuyu-KKW vollständig abgeschlossen sind. Dieses Ereignis markiert den Beginn einer neuen Ära für das türkische Energiesystem und gilt als strategischer Schritt zur Sicherung der Energieunabhängigkeit des Landes. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Alexej Licha tschew, Generaldirektor von Rosatom, hat das Projekt nun die letzte Phase vor der Inbetriebnahme erreicht. Im ersten Energieblock wurden die kalten hydraulischen Tests der Reaktoranlage begonnen. Dieser Prozess wird voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen, wonach die Anlage zu den Inbetriebsetzungs- und Justierungsarbeiten übergehen wird.

Technologische Vorbereitung und Tests

Bisher wurden im Block eine Reihe wichtiger technologischer Arbeiten erfolgreich durchgeführt. Insbesondere wurden die Montagearbeiten am Reaktor abgeschlossen und Simulatoren der Wärmeerzeugerelemente geladen. Zudem wurden der Schutzrohrblock und der obere Teil des Reaktors installiert, sodass die Anlage vollständig für die kalten und heißen Testphasen bereit ist.

Licha tschew verglich den aktuellen Zustand des Projekts mit den letzten hundert Metern eines Marathons. Er betonte, dass alle wesentlichen Bau- und Montagearbeiten hinter ihnen lägen und der Schwerpunkt nun auf der Überprüfung der Sicherheit und Stabilität der Systeme liege. Diese Phase bildet das Fundament für den sicheren Betrieb des Kraftwerks über Jahrzehnte hinweg.

Personalschulung und Projektumfang

Parallel dazu läuft die Bildung und Ausbildung des Personals für den Betrieb des Kraftwerks. Laut ixbt.com wurde für den ersten Energieblock ein Personalstamm von 1.930 Personen gebildet. Bemerkenswert ist, dass über 40 Prozent der Belegschaft türkische Staatsbürger sind, was auf die Schaffung neuer hochtechnologischer Arbeitsplätze im Land hinweist.

Das Akkuyu-KKW-Projekt umfasst vier Energieblöcke mit einer Leistung von jeweils 1200 MW. Es kommen VVER-Reaktoren der Generation III+ zum Einsatz, die in Russland entwickelt wurden. Diese Technologie zeichnet sich durch die vollständige Einhaltung moderner Sicherheitsstandards aus.

Das Projekt wird nach dem Build-Own-Operate-Modell realisiert. Dies bedeutet, dass Rosatom das Kraftwerk nicht nur baut, sondern auch das Recht auf Eigentum und Betrieb in der Zukunft behält. Für die Türkei ist dieses Projekt nicht nur eine Stromquelle, sondern ein wichtiger Faktor auf dem Weg zu einem Energie-Hub in der Region.