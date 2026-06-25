Jurgen Klopp deutet mögliche Rückkehr ins Traineramt an

Der ehemalige Liverpool-Trainer Jurgen Klopp hat interessante Gedanken über eine mögliche Rückkehr ins Traineramt in naher Zukunft geäußert. Obwohl der deutsche Trainer, der als einer der renommiertesten Experten der Welt gilt, derzeit eine administrative Funktion im Red Bull-System innehat, wartet die Fußballwelt sehnsüchtig auf seine Rückkehr an die Seitenlinie. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

In einem Interview mit der renommierten italienischen Zeitung Gazzetta dello Sport sprach Klopp über seine Zukunftspläne und die Gerüchte im Zusammenhang mit Real Madrid. Auf die Frage der Journalisten, ob er jemals ein Angebot vom Madrider Verein erhalten habe, antwortete er mit charakteristischer Vorsicht. Klopp wich der Frage aus, um berufliche Geheimnisse zu wahren.

Real Madrid und Trainerperspektiven

Bei der Beantwortung der Fragen zu Real Madrid betonte Klopp, dass es derzeit unangemessen sei, dieses Thema zu diskutieren. "Wenn ich diese Frage jetzt beantworte, wird alles, was ich bisher gesagt habe, hinfällig. Jose ist dort und alles ist in Ordnung. Daher werde ich keinen Kommentar abgeben", antwortete der deutsche Spezialist. Laut Goal.com hat der Madrider Verein bereits einen Vertrag mit Jose Mourinho bis 2029 unterzeichnet.

Dennoch weckte Klopps Antwort auf die Frage, ob er seine Trainerkarriere endgültig beendet habe, bei vielen Hoffnung. "Ich trainiere jeden Tag im Fitnessstudio... Spaß beiseite, wir werden sehen (we'll see)", fügte er hinzu. Diese Worte deuten darauf hin, dass die Möglichkeit einer Rückkehr in den Spitzenfußball weiterhin besteht.

Neue Rolle und reiche Erfahrung

Derzeit ist Jurgen Klopp als Leiter der globalen Fußballabteilung von Red Bull tätig. Seit Januar 2025 befasst sich der Spezialist mit der strategischen Entwicklung, dem Scouting-System und der Beratung von Trainern für Vereine wie RB Leipzig und Red Bull Salzburg. Sein Vertrag mit dem Unternehmen läuft bis 2029.

Klopps Trainerkarriere war äußerst erfolgreich. Mit Borussia Dortmund gewann er zweimal die Bundesliga, mit Liverpool errang er den Sieg in der Premier League und in der Champions League. Diese reiche Erfahrung macht ihn zum Wunschtrainer für jeden Top-Club.

Auch für usbekische Fußballfans wäre eine Rückkehr Klopps eine große Nachricht, da sein "Gegenpressing"-Stil und seine emotionale Trainerphilosophie im Land viele Anhänger haben. Obwohl er sich derzeit im administrativen Management befindet, steht jede seiner Aussagen im Zentrum der Aufmerksamkeit der weltweiten Sportpresse.