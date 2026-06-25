Samsung stellt neues Galaxy A27 5G vor: Snapdragon-Chip und langfristiger Support

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung aktualisiert seine beliebte Mittelklasse-Geräteserie. Das Unternehmen hat offiziell das Galaxy A27 5G Smartphone vorgestellt. Dieses Modell unterscheidet sich von seinen Vorgängern nicht nur optisch, sondern auch durch seine internen technischen Möglichkeiten erheblich. Das Hauptmerkmal des Geräts ist die Bereitstellung von Software-Updates über viele Jahre hinweg. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Smartphone ist mit einem 6,7-Zoll Super AMOLED-Display ausgestattet, das eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz unterstützt. Die Samsung-Ingenieure haben diesmal besonderes Augenmerk auf das Design gelegt: Die Ränder um den Bildschirm sind schmaler geworden, und für die Frontkamera wurde statt der veralteten Tropenkerbe ein moderner Punch-Hole-Ausschnitt gewählt. Diese Änderung verleiht dem Gerät einen hochwertigeren Premium-Look.

Technische Neuerungen und Leistung

Eine der wichtigsten Neuerungen des Galaxy A27 5G Modells ist die Wahl des Prozessors. Laut ixbt.com hat Samsung auf seine eigenen Exynos-Chips verzichtet und ist zur 4-Nanometer-Plattform Snapdragon 6 Gen 3 gewechselt. Diese Änderung ermöglicht eine Steigerung der Leistung um 10–20 Prozent im Vergleich zum Exynos 1380 Chip im Galaxy A26 Modell, was einen stabilen Betrieb in Spielen und komplexen Anwendungen gewährleistet.

Beim Kamerasystem behält das Gerät das traditionelle Trio bei. Das Hauptmodul besteht aus einem 50-Megapixel-Sensor, begleitet von einer 5-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und einem 2-Megapixel-Makroobjektiv. Für Selfie-Liebhaber ist eine 12-Megapixel-Frontkamera vorgesehen. Obwohl die Pixelzahl nicht rekordverdächtig ist, wird erwartet, dass der neue Prozessor die Qualität der Bildverarbeitung verbessert.

Schutzklasse und Software

Im Schutzsystem des Geräts gab es eine etwas unerwartete Änderung. Das Galaxy A27 5G Modell ist nach dem Standard IP64 gegen Staub und Wasser geschützt. Dies ist ein etwas niedrigerer Wert im Vergleich zum IP67-Standard des Vorjahres, was bedeutet, dass das Smartphone nun eher gegen Spritzer als gegen vollständiges Eintauchen in Wasser resistent ist.

Samsung hat die Nutzer jedoch in Software-Fragen gefreut. Das Unternehmen verspricht für dieses Modell 6 Jahre lang große Android-Updates sowie denselben Zeitraum für Sicherheitsupdates. Dies ist ein bei Mittelklasse-Smartphones sehr seltenes und wichtiges Merkmal, das es dem Nutzer ermöglicht, das Gerät über einen langen Zeitraum zu nutzen.

Der Verkaufsstart des Smartphones ist für den 3. Juli geplant. Den Käufern werden mehrere Farbvarianten angeboten:

Schwarz

Blau

Hellgrün

Hellrosa

Es gibt drei Speicherkonfigurationen: 6/128 GB, 8/128 GB und 8/256 GB. Das Gerät ist mit einem Akku mit 5000 mAh Kapazität ausgestattet und unterstützt Schnellladen mit 25 W. Obwohl Samsung den genauen Preis des neuen Modells noch nicht bekannt gegeben hat, wird erwartet, dass es in den nächsten Tagen im Einzelhandel erscheinen wird.