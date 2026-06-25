Der spanische Club Real Madrid hat eine ungewöhnliche Transferstrategie für seinen Jugendprodukt Nico Pas entwickelt, der derzeit beim italienischen Verein Como glänzt. Laut Goal.com beabsichtigt der Madrid-Riese, die Rückkaufoption für 9 Millionen Euro zu nutzen. Dieser Schritt dient jedoch nicht dem Ziel, den Spieler im Kader zu behalten, sondern ihn mit großem Gewinn weiterzuverkaufen. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

Berichten zufolge wird die Führung von Real Madrid heute mit den Verantwortlichen des italienischen Clubs zusammenkommen, um die Sonderklausel im Vertrag zu aktivieren. Nachdem die Madrilenen den 21-jährigen Mittelfeldspieler zu einem günstigen Preis zurückgeholt haben, wollen sie ihn sofort für 60 Millionen Euro an Como zurückverkaufen. Dies wird als ein besonderer finanzieller Schachzug auf dem Transfermarkt gewertet.

Eine schwierige Entscheidung für Como

Der italienische Club muss entweder eine Rekordsumme ausgeben, um seinen Anführer zu halten, oder sich von ihm verabschieden. Sollte Como das Angebot über 60 Millionen Euro ablehnen, plant Real Madrid, den Spieler an andere Interessenten zu verkaufen. Derzeit zeigen Inter Mailand sowie mehrere finanzstarke Teams der Premier League ernsthaftes Interesse an Nico Pas.

Nico Pas wurde in der letzten Saison in der Serie A zu einer echten Sensation. Er erzielte 12 Tore, gab 6 Vorlagen und spielte eine zentrale Rolle beim historischen Erfolg des Teams, die Top Vier zu erreichen und sich für die Champions League zu qualifizieren. Statistisch gesehen übertraf er alle Mittelfeldspieler der italienischen Liga bei den Toren ohne Elfmeter und den Schüssen aufs Tor.

Finanzielle und sportliche Perspektive

Die Eigentümer von Como — die Familie von Robert Budi Hartono mit einem Vermögen von über 40 Milliarden Dollar — stehen nun vor einer schwierigen Wahl. Der Club möchte seinen wichtigsten Spieler vor der Debütsaison in der Champions League behalten, doch ein Preis von 60 Millionen Euro könnte eine große Belastung für das Budget des Teams sein. Laut Fabrizio Romano wird das Ergebnis der Verhandlungen die Ambitionen des Clubs für die nächste Saison bestimmen.

Die herausragenden Leistungen von Nico Pas sind nicht nur den Vereinen, sondern auch den Trainern der argentinischen Nationalmannschaft nicht entgangen. Er hat bereits 10 Spiele für die Nationalmannschaft bestritten und ist derzeit für die WM-Qualifikation nominiert. Für Real Madrid ist dieser Transfer eine Chance, den maximalen Profit aus ihrem Akademien-Talent zu ziehen, da der Spieler im August 2024 für nur 6 Millionen Euro nach Italien wechselte.