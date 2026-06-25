Neymar konnte nach WM-2026-Debüt die Tränen nicht zurückhalten

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Neymar konnte nach WM-2026-Debüt die Tränen nicht zurückhalten

Der Stürmer der brasilianischen Nationalmannschaft, Neymar, teilte seine Emotionen nach seinem ersten Spiel bei der Weltmeisterschaft 2026.

Der 33-jährige Fußballer kam in der 76. Minute des dritten Gruppenspiels gegen Schottland für Matheus Cunha zum Einsatz. Diese Minuten hatten für Neymar, der nach einer langen Pause und Verletzung auf die WM-Bühne zurückkehrte, eine besondere Bedeutung.

Der Spieler gab an, dass er nach dem Spiel seine Emotionen nicht mehr kontrollieren konnte.

"Ja, ich habe in der Kabine geweint. Gott sei Dank kann ich meinem Land wieder helfen. Darüber bin ich sehr glücklich", zitierte der bekannte Insider Fabrizio Romano Neymar.

Die brasilianische Nationalmannschaft besiegte Schottland in dieser Partie souverän mit 3:0. Vinícius Júnior erzielte einen Doppelpack, ein weiteres Tor schoss Matheus Cunha.

Nach diesem Sieg beendete Brasilien die Gruppenphase als Erstplatzierter mit 7 Punkten und zog in die K.-o.-Runde ein.

Neymar absolvierte nach seiner Genesung von der Verletzung seine ersten Minuten bei der WM 2026 genau in der Partie gegen Schottland. Seine Rückkehr ist ein wichtiges Ereignis für Brasilien vor den Playoffs.

NeymarBrasilienSchottlandFabrizio RomanoVinícius Júnior
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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