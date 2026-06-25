Neue Klage gegen Tesla Autopilot-System: Unternehmen weist Vorwürfe zurück

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Neue Klage gegen Tesla Autopilot-System: Unternehmen weist Vorwürfe zurück

Tesla muss nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Texas, USA, erneut vor Gericht. Die Familie der 76-jährigen Marta Avila, die bei dem Unfall ums Leben kam, reichte eine Klage ein und beschuldigt den Elektroauto-Hersteller technischer Mängel. Dieser Vorfall hat die Debatte über die Sicherheit von Autopilot-Systemen und die Verantwortung des Fahrers erneut entfacht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet sagt.

Den Einzelheiten des Vorfalls zufolge stürzte ein Tesla Model 3 bei hoher Geschwindigkeit ab. Der Fahrer, Michael Butler, gab in ersten Aussagen an, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalls unter der Kontrolle des Fahrerassistenzsystems (Autopilot) gestanden habe. Tesla-Vertreter und Experten wiesen diese Behauptung jedoch entschieden zurück und erklärten, dass das System zu diesem Zeitpunkt nicht aktiv war.

Technischer Defekt oder menschliches Versagen?

In der von der Tochter und dem Ehepartner der Verstorbenen eingereichten Klage wird nicht nur der Fahrer Butler, sondern auch Tesla direkt beschuldigt. Die Kläger argumentieren, dass die Fahrzeugkonstruktion schwerwiegende Mängel aufweise, die in Notsituationen keine Sicherheit gewährleisten konnten. Nach Angaben des Harris County Sheriff's Office war der Fahrer nicht alkoholisiert und kooperierte vollumfänglich mit den Ermittlungen.

Wie ixbt.com berichtet, kritisierten Tesla-Chef Elon Musk und der Leiter der AI-Abteilung des Unternehmens, Ashok Elluswamy, diese Vorwürfe. In einem Social-Media-Beitrag erklärte Elon Musk, dass bei der von den Kameras aufgezeichneten Geschwindigkeit (117 km/h) die Autopilot- und Full Self-Driving (FSD) Funktionen von Tesla nicht in dieser Form arbeiten würden.

Unternehmensvertreter betonten, dass Log-Dateien und Daten des Bordcomputers zeigen, dass der Fahrer das System kurz vor dem Unfall deaktiviert oder die volle Kontrolle übernommen hat. Rechtlich könnte dies die Haftung vom Unternehmen auf den Fahrer übertragen. Dennoch enden solche Fälle in der US-Rechtspraxis oft mit Urteilen, dass auch der Hersteller ein gewisses Maß an Verantwortung trägt.

Während die Zahl der Tesla-Modelle auch auf dem usbekischen Automobilmarkt steigt, sollten solche technischen Streitigkeiten eine wichtige Lehre für lokale Fahrer sein. Egal wie perfekt moderne Assistenzsysteme sind, sie entbinden den Fahrer nicht von der Wachsamkeit. Es wird erwartet, dass dieser Gerichtsprozess Einfluss auf künftige internationale Standards für autonome Steuerungssysteme haben wird.

Das Gerichtsverfahren dauert derzeit an, und beide Parteien präsentieren weiterhin ihre Beweise. Wenn Tesla die Fehlerfreiheit seiner Systeme beweisen kann, wäre dies ein weiterer Sieg für das Unternehmen; andernfalls könnte der Elektroauto-Riese Millionen von Dollar an Entschädigungen zahlen müssen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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