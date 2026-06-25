Transfer-Bombe: Fenerbahçe will 3 Stars und Millionen für Shomurodov bieten!

Mit dem Ziel, in der neuen Saison sowohl die türkische Süper Lig zu gewinnen als auch in der UEFA Champions League erfolgreich zu sein, will Fenerbahçe den Angriff massiv verstärken! Um die Offensivkraft zu erhöhen und den Wettbewerb im Sturm zu verschärfen, hat der Istanbuler Klub den Torschützenkönig der vergangenen Süper-Lig-Saison, unseren Landsmann Eldor Shomurodov als primäres Transferziel auserkoren.

Unglaubliches Angebot: 3 Stars + Bargeld!

Fenerbahçe-Präsident Aziz Yıldırım zeigt persönliches Interesse am usbekischen Stürmer. Nachdem auch Cheftrainer İsmail Kartal die Verpflichtung von Eldor befürwortet hat, bereitete die Klubführung ein unerwartetes und gewaltiges Angebot für Istanbul Başakşehir vor.

Um Shomurodov zu verpflichten, ist Fenerbahçe bereit, sich von drei Top-Spielern zu trennen:

Cengiz Ünder (Mitglied der türkischen Nationalmannschaft)

Çağlar Söyüncü (Mitglied der türkischen Nationalmannschaft)

Rodrigo Becão (Erfahrener brasilianischer Verteidiger)

Zusätzlich plant Aziz Yıldırım, eine beträchtliche Ablösesumme zu den drei Stars hinzuzufügen, um Başakşehir zufriedenzustellen. Mit der Verpflichtung von Eldor will die Fenerbahçe-Führung den Angriff stärken und gleichzeitig den Kader durch den Verkauf einiger Stürmer verkleinern.

Eldors Preis ist in die Höhe geschossen: von 5,8 auf 15 Millionen!

Wie die renommierten türkischen Seiten sporx.com und fotomac.com.tr berichten, setzt Aziz Yıldırım alles daran, sein Versprechen an die Fans vor der Präsidentschaftswahl einzulösen: das Duo Vedat Muriqi und Eldor Shomurodov zum Verein zu holen.

Allerdings will Başakşehir seinen Torjäger nicht leichtfertig ziehen lassen, da sie eine beachtliche Summe investiert hatten, um Eldor von der Roma zu kaufen.

Der Shomurodov-Transfer in Zahlen:

Transferphasen und Status Summe (in Euro) Leihgebühr für ein Jahr im letzten Sommer 3 Millionen € Kaufoption von der Roma 2,8 Millionen € Gesamtausgaben von Başakşehir 5,8 Millionen € Eldors aktueller Marktwert auf Transfermarktbeträgt 7 Millionen € Neuer Rekordpreis, den Başakşehir fordert 15 Millionen €

Nachdem er in der abgelaufenen Saison 22 Tore erzielt hat, ist Eldor heiß begehrt. Die Führung von Başakşehir, die ursprünglich 10 Millionen Euro verlangte, hat den Preis angesichts der wachsenden Konkurrenz auf 15 Millionen Euro erhöht.

Verhandlungen beginnen am Wochenende

Aziz Yıldırım wird sich Ende dieser Woche persönlich mit dem Eigentümer von Istanbul Başakşehir, Göksel Gümüşdağ, treffen, um das erste offizielle Angebot zu unterbreiten.

Doch Fenerbahçe wird hart kämpfen müssen, da es auch sehr attraktive und finanziell lukrative Angebote für Eldor Shomurodov von einem weiteren türkischen Giganten, Trabzonspor sowie von Klubs aus Saudi-Arabien gibt. Wir werden sehen, bei welchem Giganten unser Landsmann die neue Saison beginnt. Verfolgen Sie unsere Updates!