Überraschungstransfer des Chelsea: Londoner holen Inter-Ziel für 55 Millionen Euro

Der FC Chelsea steht auf dem Transfermarkt kurz vor einer weiteren spektakulären Einigung. Die "Blues" haben den Transfer des Atalanta-Talents Marco Palestra für sich entschieden, den Inter Mailand bereits lange beobachtet hatte. Laut Goal.com ist der Londoner Club bereit, 55 Millionen Euro (ca. 47 Millionen Pfund) für den 21-jährigen Verteidiger zu zahlen. Goal.com berichtet .

Ein bedeutender Aspekt dieses Transfers ist, dass Palestra voraussichtlich die erste Verpflichtung unter Chelseas neuem Cheftrainer Xabi Alonso sein wird. Obwohl der Verein den Trainerwechsel offiziell noch nicht bekannt gegeben hat, betonen Quellen, dass der spanische Spezialist diesem Transfer persönlich zugestimmt hat. Palestras Vielseitigkeit und seine Fähigkeit, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite zuverlässig zu agieren, passen perfekt in Alonsos taktische Systeme.

Von der Inter-Akademie zum Atalanta-Star

Marco Palestra wurde 2005 in Buccinasco bei Mailand geboren. Interessanterweise begann er seine Karriere in der Inter-Akademie, doch ein Jahr später wurde er von den Scouts von Atalanta entdeckt und wechselte zum Verein aus Bergamo. Der Spieler, der anfangs als linker Schienenspieler agierte, wurde in der Saison 2021/22 auf die rechte Außenverteidigerposition verschoben, wo er seine besten Qualitäten unter Beweis stellte.

Nachdem er die letzte Saison auf Leihbasis bei Cagliari verbracht hatte, wurde Palestra als einer der besten Verteidiger der Serie A ausgezeichnet. Seine hohe Geschwindigkeit, seine Fähigkeit, sich an Angriffen zu beteiligen, und sein diszipliniertes Defensivspiel weckten das Interesse vieler europäischer Top-Klubs. Insbesondere seine 10 Vorlagen in einer Saison auf Jugendebene belegen sein hohes Offensivpotenzial.

Warum ausgerechnet Chelsea?

Die Führung von Chelsea setzt in den letzten Jahren konsequent auf die Strategie, in junge und vielversprechende Spieler zu investieren. Ein moderner Außenverteidiger wie Palestra kann den Spielstil der Mannschaft erheblich verstärken. Er kann sowohl in einer Dreier- als auch in einer Viererkette agieren, was dem Trainerstab weitreichende taktische Möglichkeiten bietet.

Inter versuchte lange Zeit, seinen ehemaligen Jugendspieler zurückzuholen, konnte jedoch finanziell nicht mit dem Angebot von Chelsea mithalten. Die Londoner beschleunigten die Verhandlungen und schafften es, den italienischen Club im Transferrennen hinter sich zu lassen. Derzeit einigen sich die Parteien auf die letzten Vertragsklauseln, eine offizielle Bekanntgabe wird in den nächsten Tagen erwartet.

Dieser Transfer könnte auch ein großer Verlust für die Serie A sein, da Palestra als einer der zukünftigen Hauptstars des italienischen Fußballs galt. Für Chelsea ist dies nicht nur eine Verstärkung des Kaders, sondern ein weiterer erfolgreicher Schachzug, um talentierte Spieler von der Konkurrenz wegzuholen.