Antonio Conte kehrt als Trainer zur italienischen Nationalmannschaft zurück

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Antonio Conte kehrt als Trainer zur italienischen Nationalmannschaft zurück

Der italienische Fußballverband (FIGC) hat beschlossen, auf ein bekanntes Gesicht zu setzen, um die Nationalmannschaft aus der tiefen Krise der letzten Jahre zu führen. Nach einer langen Pause wird der erfahrene Spezialist Antonio Conte erneut als Cheftrainer der "Azzurri" tätig sein. Diese Ernennung gilt als strategischer Schritt, um das Prestige des vierfachen Weltmeisters wiederherzustellen und ihn auf die globale Fußballbühne zurückzubringen. Laut Goal.com berichtet .

Laut La Gazzetta dello Sport wird mit Conte kein kurzfristiger, sondern ein langfristiger Vierjahresvertrag erwartet. Diese Vereinbarung umfasst den Zeitraum bis zur Weltmeisterschaft 2030, die in Spanien, Portugal und Marokko ausgetragen wird. Die Verbandsführung möchte auf Übergangslösungen verzichten und Stabilität im Team gewährleisten.

Strategisches Ziel und langfristiger Plan

Die Misserfolge im italienischen Fußball, insbesondere die Gefahr, drei Weltmeisterschaften in Folge zu verpassen (zuletzt nach der Play-off-Niederlage gegen Bosnien und Herzegowina), erfordern systemische Änderungen. Antonio Conte wird nicht nur als taktischer Trainer gesehen, sondern als eine Persönlichkeit, die die Mentalität der Spieler und die gesamte Fußballkultur verändern kann. Der Vierjahreszeitraum ermöglicht es ihm, seine strikte Methodik vollständig umzusetzen.

Interessanterweise wird die Rückkehr des Trainers nicht nur vom Verband, sondern auch von den führenden Clubs der italienischen Serie A unterstützt. Für die Clubs gilt Conte als "Garantie für totalen Einsatz". Seine Fähigkeit, das Maximum aus jedem Spieler herauszuholen, soll die Standards im gesamten nationalen Fußballsystem anheben, was sich auch positiv auf das Niveau der nationalen Meisterschaft auswirken wird.

Die italienische Nationalmannschaft ist Antonio Conte nicht fremd. Seine Arbeit bei der Euro 2016 wird von vielen Experten immer noch hoch geschätzt. Damals führte er ein kadermäßig nicht besonders starkes Team bis ins Viertelfinale, besiegte auf dem Weg Spanien und brachte Deutschland bis zum Elfmeterschießen in Bedrängnis. Laut Goal.com hinterließ sein damaliger Abschied eine große Lücke im Team.

Eine neue Herausforderung und der Weg nach 2030

Der 56-jährige Spezialist hatte kürzlich den Verein Napoli verlassen. Obwohl er mit den Neapolitanern das Scudetto und den Supercup gewann, gab er zu, dass das Projekt beendet sei und es schwierig geworden sei, die Einheit im Team zu bewahren. Nun gilt seine volle Aufmerksamkeit der Nationalmannschaft. Die Hauptaufgaben für Conte sind:

  • Wiederherstellung von strenger Disziplin und Siegermentalität in der Nationalmannschaft;
  • Schrittweise Integration von Talenten der neuen Generation in den Hauptkader;
  • Nicht nur die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2030 zu erreichen, sondern als einer der Hauptfavoriten auf den Titel teilzunehmen.
Die italienischen Fans hoffen, dass mit der Rückkehr von Conte die "goldenen Zeiten" der Nationalmannschaft zurückkehren. Sein kompromissloser Charakter und seine taktische Intelligenz werden als die geeignetsten Instrumente angesehen, um Italien zurück in die Elite zu führen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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