Portugiesischer Agent über Ronaldo: „Der echte Test beginnt nach Usbekistan“

Der portugiesische Fußballagent Paulo Barboza äußerte sich nach dem Spiel Portugal gegen Usbekistan in der zweiten Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 kritisch über Cristiano Ronaldo.

Der 41-jährige Stürmer erzielte in dieser Partie einen Doppelpack und trug maßgeblich zum deutlichen 5:0-Sieg Portugals bei. Zudem beendete Ronaldo eine torlose Serie von 10 Spielen bei Welt- und Europameisterschaften im Nationalteam.

Nach dem Spiel erklärte Cristiano: „Ich bin zurück!“. Paulo Barboza betrachtete diese Worte jedoch mit Skepsis.

„Zurück nach dem Spiel gegen Usbekistan? Wo war er davor? Was ist mit den letzten 10 wichtigen Spielen? Ich beziehe mich speziell auf die Partien bei Welt- und Europameisterschaften.

In diesen Spielen konnte Cristiano das Nationalteam nicht durch Tore maßgeblich unterstützen. Er traf weder im Viertelfinale der WM 2022 gegen Marokko noch im Viertelfinale der Euro 2024 gegen Frankreich“, sagte der Agent.

Obwohl Barboza Ronaldos Erfolg gegen Usbekistan anerkannte, betonte er, dass ihn noch weitaus schwierigere Prüfungen erwarten.

„Jetzt heißt es, er sei nach dem Spiel gegen Usbekistan zurück. Schön, ich freue mich für ihn. Aber man darf die vorherigen großen Turniere nicht vergessen. Nun warten wir auf das Spiel gegen Kolumbien“, sagte er.

Im Gespräch wurde der Agent gefragt, wie wichtig es für Ronaldo sei, bei dieser Weltmeisterschaft mehr Tore als Lionel Messi zu erzielen. Messi hat bisher fünf Tore im Turnier geschossen.

Barboza sagte, dass Cristiano's persönliche Ambitionen allen bekannt seien, und verglich ihn mit der portugiesischen Legende Eusébio.

„Wir hatten Eusébio. Er nahm an nur einer Weltmeisterschaft teil und erzielte 1966 neun Tore. Ronaldo hat ihn gestern überholt und hat nun 10 Tore. Aber er hat dieses Ergebnis über sechs Weltmeisterschaften hinweg erreicht. Im Vergleich wird alles deutlich“, sagte der Experte.

Basierend auf den aktuellen Ergebnissen nannte Paulo Barboza Kylian Mbappé, Lionel Messi, Harry Kane und Lamine Yamal als Hauptkandidaten für den Ballon d'Or. Er fügte hinzu, dass man auch Neymars Zustand nach seiner Rückkehr auf das Feld beobachten müsse.

Auf die Frage, ob Ronaldo in diese Liste aufgenommen werden könne, antwortete der Agent negativ.

„Ich glaube nicht, dass Ronaldo ein ernsthafter Anwärter auf diesen Preis sein wird. Natürlich kann im Fußball alles passieren. Aber in unserer Gruppe gibt es keine Gegner mehr auf dem Niveau von Usbekistan. Ob er auch in den nächsten Spielen treffen kann, ist eine große Frage“, sagte Barboza.

Derzeit belegt Portugal mit 4 Punkten den zweiten Platz in der Gruppe K. Usbekistan steht mit null Punkten auf dem letzten Platz.

Im entscheidenden Spieltag der Gruppenphase trifft Portugal auf Kolumbien, während die usbekische Nationalmannschaft gegen die Demokratische Republik Kongo antritt.