Play-off-Revolution: FIFA plant Änderung der Elfmeterregeln

·55·Sport
Play-off-Revolution: FIFA plant Änderung der Elfmeterregeln

Die aufregendsten, nervenaufreibendsten und dramatischsten Momente in der Welt des Fußballs sind zweifellos die Elfmeterschießen. Während die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 endet und die K.o.-Runde (Play-offs) bevorsteht, bereitet die FIFA eine unerwartete und sehr ernsthafte Neuerung vor.

Berichten zufolge führt die FIFA dringende Gespräche mit dem International Football Association Board (IFAB), dem Gremium, das die Fußballregeln festlegt, über eine Änderung des Ablaufs beim Elfmeterschießen. Das Erstaunlichste daran ist, dass diese Änderung trotz des bereits laufenden Turniers noch in der Play-off-Phase der WM 2026 in Kraft treten könnte!

Altes vs. neues Verfahren: Was ändert sich?

Falls Sie bisher nicht darauf geachtet haben, warum der Schiedsrichter vor einem Elfmeterschießen normalerweise zweimal coin-toss (Münzwurf) durchführt, wird die folgende Tabelle den Unterschied verdeutlichen:

Aktuelles Verfahren (Zwei Losverfahren)

Neues System-Vorschlag der FIFA (Ein Losverfahren)

1. Münzwurf: Legt fest, welche Mannschaft zuerst schießt (oder die Serie beginnt).

Einziger Münzwurf: Die Münze wird nur einmal geworfen. Der Kapitän der gewinnenden Mannschaft erhält das Recht, zuerst seinen Vorteil zu wählen.

2. Münzwurf: Legt fest, an welchem Tor im Stadion das Elfmeterschießen stattfindet.

Der Gewinner des Loses wählt entweder, ob er zuerst/zweite schießt oder an welchem Tor die Serie ausgetragen wird. Die unterlegene Seite erhält die verbleibende Option.

Warum wird dieses System eingeführt?

Vertreter der FIFA sind überzeugt, dass diese Änderung das Elfmeterschießen fairer und strategischer macht.

Nach der aktuellen Regel konnte eine Mannschaft, die bei beiden Losen Glück hatte, sowohl das Tor vor den eigenen Fans als auch den ersten Schuss sichern und so den Gegner psychologisch stark unter Druck setzen. Im neuen System hat auch die bei der Auslosung unterlegene Mannschaft zumindest eine wichtige Wahlmöglichkeit.

Wichtiger Fakt: Die Befugnis, offizielle Änderungen an den Fußballregeln vorzunehmen, liegt allein beim IFAB. Sollten sie diese Initiative der FIFA in den kommenden Tagen billigen, werden wir bereits ab den Play-offs der WM 2026 ein neues Losverfahren in der Fußballgeschichte erleben. Wir bleiben an der Sache dran!

FIFAInternational Football Association BoardWeltmeisterschaft 2026
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wie bewertete Ancelotti Neymars erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft 2026Wie bewertete Ancelotti Neymars erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft 2026Heute, 15:00Europäische Scouts beobachten Behruz Karimov weiterhinEuropäische Scouts beobachten Behruz Karimov weiterhinHeute, 14:35Entscheidende Spiele in den Gruppen D, E und F heuteEntscheidende Spiele in den Gruppen D, E und F heuteHeute, 14:34Behruz Karimov den Besitzern von Chelsea und Straßburg empfohlen!Behruz Karimov den Besitzern von Chelsea und Straßburg empfohlen!Heute, 14:34Transfer-Bombe: Fenerbahçe will 3 Stars und Millionen für Shomurodov bieten!Transfer-Bombe: Fenerbahçe will 3 Stars und Millionen für Shomurodov bieten!Heute, 14:31DR Kongo nennt Spiel gegen Usbekistan einen "Kampf auf Leben und Tod"DR Kongo nennt Spiel gegen Usbekistan einen "Kampf auf Leben und Tod"Heute, 14:31
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan