Play-off-Revolution: FIFA plant Änderung der Elfmeterregeln

Die aufregendsten, nervenaufreibendsten und dramatischsten Momente in der Welt des Fußballs sind zweifellos die Elfmeterschießen. Während die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 endet und die K.o.-Runde (Play-offs) bevorsteht, bereitet die FIFA eine unerwartete und sehr ernsthafte Neuerung vor.

Berichten zufolge führt die FIFA dringende Gespräche mit dem International Football Association Board (IFAB), dem Gremium, das die Fußballregeln festlegt, über eine Änderung des Ablaufs beim Elfmeterschießen. Das Erstaunlichste daran ist, dass diese Änderung trotz des bereits laufenden Turniers noch in der Play-off-Phase der WM 2026 in Kraft treten könnte!

Altes vs. neues Verfahren: Was ändert sich?

Falls Sie bisher nicht darauf geachtet haben, warum der Schiedsrichter vor einem Elfmeterschießen normalerweise zweimal coin-toss (Münzwurf) durchführt, wird die folgende Tabelle den Unterschied verdeutlichen:

Aktuelles Verfahren (Zwei Losverfahren) Neues System-Vorschlag der FIFA (Ein Losverfahren) 1. Münzwurf: Legt fest, welche Mannschaft zuerst schießt (oder die Serie beginnt). Einziger Münzwurf: Die Münze wird nur einmal geworfen. Der Kapitän der gewinnenden Mannschaft erhält das Recht, zuerst seinen Vorteil zu wählen. 2. Münzwurf: Legt fest, an welchem Tor im Stadion das Elfmeterschießen stattfindet. Der Gewinner des Loses wählt entweder, ob er zuerst/zweite schießt oder an welchem Tor die Serie ausgetragen wird. Die unterlegene Seite erhält die verbleibende Option.

Warum wird dieses System eingeführt?

Vertreter der FIFA sind überzeugt, dass diese Änderung das Elfmeterschießen fairer und strategischer macht.

Nach der aktuellen Regel konnte eine Mannschaft, die bei beiden Losen Glück hatte, sowohl das Tor vor den eigenen Fans als auch den ersten Schuss sichern und so den Gegner psychologisch stark unter Druck setzen. Im neuen System hat auch die bei der Auslosung unterlegene Mannschaft zumindest eine wichtige Wahlmöglichkeit.