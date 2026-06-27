Fünf weitere Teams erreichen die Playoffs der WM 2026

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Fünf weitere Teams erreichen die Playoffs der WM 2026

Die offizielle FIFA-Website hat fünf weitere Nationalmannschaften bekannt gegeben, die die Play-off-Phase der Weltmeisterschaft 2026 erreicht haben.

Nach den Ergebnissen des letzten Spieltags haben sich die Nationalmannschaften von Portugal, England, Ägypten, Ghana und Paraguay für das Achtelfinale qualifiziert. Jedes dieser Teams sammelte in der Gruppenphase 4 Punkte, was für den Weiterzug im Turnier ausreichte.

Damit hat sich die Anzahl der Mannschaften, die an der Play-off-Phase der Weltmeisterschaft teilnehmen, weiter erhöht.

Zudem wurden zwei weitere Paarungen für das Achtelfinale ermittelt, die zuvor noch nicht feststanden.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft auf Paraguay. Frankreich wird in der nächsten Runde gegen Schweden antreten.

Nun erwarten die Fans spannende und kompromisslose Play-off-Duelle. In dieser Phase kann jeder Fehler zum Ausscheiden einer Mannschaft aus dem Wettbewerb führen.

PortugalEnglandDeutschlandFrankreichFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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