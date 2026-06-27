Spanien besorgt um zwei Spieler nach dem Sieg

Im letzten Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 sicherte sich die spanische Nationalmannschaft einen knappen Sieg gegen Uruguay.

Ein einziges Tor durch Baena entschied die Partie. Dank des 1:0-Sieges beendete Spanien die Gruppenphase als Gruppenerster und zog in das Achtelfinale ein.

Doch nach dem wichtigen Sieg gab es auch beunruhigende Nachrichten für den Trainerstab der „Roja“. Laut Marca wurden die Mittelfeldspieler Nico Williams und Yeremi Pino im Spiel gegen Uruguay verletzt.

Spaniens Cheftrainer Luis de la Fuente gab bekannt, dass der Zustand der Spieler unter der Aufsicht des medizinischen Stabs stehe.

"Wir beobachten sie genau. Nico hat einige Beschwerden. Es könnte sich um eine Muskelverletzung oder um Ermüdung handeln", sagte der Spezialist.

Nun beunruhigt die spanischen Fans die Frage, ob Williams und Pino bis zum Play-off-Spiel wieder fit sein werden. Obwohl das Team als Gruppensieger ins Achtelfinale eingezogen ist, ist der Zustand der beiden wichtigen Spieler eine der zentralen Fragen vor dem nächsten Spiel.