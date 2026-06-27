Der chinesische Technologiegigant Huawei hat im Rahmen der Messe MWC Shanghai 2026 in Shanghai eine revolutionäre Neuerung im Bereich der Mobilkommunikation bekannt gegeben — die GigaUplink-Technologie. Diese Lösung zielt darauf ab, die Uplink-Geschwindigkeit (Datenübertragung vom Gerät zum Netzwerk) erheblich zu steigern und dient als Fundament für zukünftige AI-Ökosysteme. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die auf dem Mobile AI Industry Summit vorgestellte Technologie stieß bei Branchenexperten, Betreibern und Vertretern internationaler Organisationen auf großes Interesse. Teilnehmer der Veranstaltung sind der Ansicht, dass die weite Verbreitung von AI-Diensten auf Mobilgeräten zu einem sprunghaften Anstieg des vom Nutzer an das Netzwerk gesendeten Datenvolumens führen wird. Daher ist die Steigerung der Uplink-Durchsatzkapazität zur Priorität für Mobilfunkbetreiber geworden.

Technische Möglichkeiten und Effizienz

Die Huawei GigaUplink-Lösung umfasst aktualisierte Modelle von Multi-Antennensystemen und drei intelligente Interaktionsalgorithmen. Laut ixbt.com ermöglicht diese Kombination eine Verfünffachung der Uplink-Durchsatzkapazität. Zudem wird die Netzwerkabdeckungsqualität um 10 dB verbessert, was eine stabile Verbindung auch in Gebieten mit schwachem Signal gewährleistet.

Die Produkte der 8T8R- und Massive MIMO-Serie des Unternehmens unterstützen räumliches Multiplexing und Multi-Antennen-Empfang. Dies wurde durch die proprietäre Beamforming-Technologie von Huawei erreicht. Dieser Ansatz dient der präzisen Steuerung von Datenströmen und der Rauschunterdrückung.

Eine neue Ära der mobilen AI

Die neue Technologie ist in die von Huawei entwickelte GigaGreen-Lösung integriert. Das GigaGreen-System ist für eine vereinfachte und Ultra-Breitband-Netzwerkbereitstellung konzipiert und hilft Betreibern, eine hochkapazitive Infrastruktur bei gleichzeitiger Energieeffizienz zu schaffen.

Huawei-Vertreter Tsen Chuan betonte in seiner Rede, dass das Unternehmen gemeinsam mit Industriepartnern weiterhin GigaUplink-Netzwerke für mobile AI aufbauen werde. Seinen Worten zufolge wird die Entwicklung gemeinsamer Standards und die Weiterentwicklung des Ökosystems den Mobilfunksektor in das nächste "goldene Jahrzehnt" führen. Dies wird wiederum die Qualität von Cloud Computing und Echtzeit-AI-Diensten auf eine neue Stufe heben.

Für schnell wachsende Märkte wie Usbekistan könnte diese Technologie in Zukunft eine wichtige Bedeutung für den Ausbau von 5G- und 5.5G-Netzen haben. Die Steigerung der Uplink-Geschwindigkeit ist besonders relevant, da Dienste wie Videokonferenzen, hochwertiges Streaming und Cloud Gaming immer populärer werden.