Mohamed Salah bei Spiel gegen Iran verletzt

Der Stürmer der ägyptischen Nationalmannschaft, Mohamed Salah, wurde im Spiel gegen den Iran in der 3. Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft verletzt.

Der bekannte Forward musste bereits zu Beginn der zweiten Halbzeit das Spielfeld verlassen. Auf der Ersatzbank wurde sein verletztes Bein vom medizinischen Stab der ägyptischen Nationalmannschaft bandagiert.

Bisher gibt es keine offiziellen Informationen über den Schweregrad von Salahs Verletzung. Ob er an den Play-off-Spielen teilnehmen kann, wird nach medizinischen Untersuchungen bekannt gegeben.

Es ist anzumerken, dass die ägyptische Nationalmannschaft ihren Einzug in die Play-off-Phase der Weltmeisterschaft bereits vorzeitig gesichert hatte.

Die Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt. Der amtierende Weltmeister ist Argentinien, das Frankreich im Finale 2022 besiegte.