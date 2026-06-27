WM 2026: Der Spielplan für heute im Überblick

·97·Sport
WM 2026: Der Spielplan für heute im Überblick

Die entscheidenden Partien des dritten Spieltags der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gehen weiter.

Heute und morgen finden wichtige Begegnungen in den Gruppen L, K und J statt. In einem der Hauptspiele des Tages trifft die Nationalmannschaft von Uzbekistan auf DR Congo.

In Gruppe L treten um 02:00 Uhr Panama gegen England und Kroatien gegen Ghana an. Nach diesen Spielen stehen die endgültigen Platzierungen der Gruppe fest.

Um 04:30 Uhr finden zwei entscheidende Spiele der Gruppe K statt. Während die Nationalmannschaft von Uzbekistan gegen DR Congo antritt, trifft Kolumbien auf Portugal.

Für Uzbekistan unter der Leitung von Fabio Cannavaro ist dieses Spiel die Chance, den ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft zu erringen.

Das Tagesprogramm endet um 07:00 Uhr mit der Partie zwischen Jordanien und dem amtierenden Weltmeister Argentinien.

Heutige Spielliste:

  • Panama — England — 02:00

  • Kroatien — Ghana — 02:00

  • DR Congo — Uzbekistan — 04:30

  • Kolumbien — Portugal — 04:30

  • Jordanien — Argentinien — 07:00

Im dritten Spieltag zählt jeder Punkt. Einige Teams kämpfen um den Einzug in die Playoffs, andere um einen besseren Platz in der Gruppe.

ArgentinienEnglandFabio CannavaroKanadaMexiko
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Julian Nagelsmann vertraut weiterhin auf Jamal Musiala und Florian WirtzJulian Nagelsmann vertraut weiterhin auf Jamal Musiala und Florian WirtzHeute, 12:39Toregala bei der WM 2026: Aktueller Stand im Kampf um die TorschützenkroneToregala bei der WM 2026: Aktueller Stand im Kampf um die TorschützenkroneHeute, 12:19Die „Messi-Abhängigkeit“ in der argentinischen Nationalmannschaft: Ist es gefährlich, dass sich die Meister nur auf Leo verlassen?Die „Messi-Abhängigkeit“ in der argentinischen Nationalmannschaft: Ist es gefährlich, dass sich die Meister nur auf Leo verlassen?Heute, 12:16Mohamed Salah bei Spiel gegen Iran verletztMohamed Salah bei Spiel gegen Iran verletztHeute, 11:13Spanien besorgt um zwei Spieler nach dem SiegSpanien besorgt um zwei Spieler nach dem SiegHeute, 11:08Ronaldo, Messi und... Abduqodir Husanov im Forbes-Ranking aufgeführtRonaldo, Messi und... Abduqodir Husanov im Forbes-Ranking aufgeführtHeute, 11:05
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier