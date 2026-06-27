WM 2026: Der Spielplan für heute im Überblick

Die entscheidenden Partien des dritten Spieltags der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gehen weiter.

Heute und morgen finden wichtige Begegnungen in den Gruppen L, K und J statt. In einem der Hauptspiele des Tages trifft die Nationalmannschaft von Uzbekistan auf DR Congo.

In Gruppe L treten um 02:00 Uhr Panama gegen England und Kroatien gegen Ghana an. Nach diesen Spielen stehen die endgültigen Platzierungen der Gruppe fest.

Um 04:30 Uhr finden zwei entscheidende Spiele der Gruppe K statt. Während die Nationalmannschaft von Uzbekistan gegen DR Congo antritt, trifft Kolumbien auf Portugal.

Für Uzbekistan unter der Leitung von Fabio Cannavaro ist dieses Spiel die Chance, den ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft zu erringen.

Das Tagesprogramm endet um 07:00 Uhr mit der Partie zwischen Jordanien und dem amtierenden Weltmeister Argentinien.

Heutige Spielliste:

Panama — England — 02:00

Kroatien — Ghana — 02:00

DR Congo — Uzbekistan — 04:30

Kolumbien — Portugal — 04:30

Jordanien — Argentinien — 07:00

Im dritten Spieltag zählt jeder Punkt. Einige Teams kämpfen um den Einzug in die Playoffs, andere um einen besseren Platz in der Gruppe.