Argentinien trifft im Achtelfinale auf Kap Verde

Der Gegner des amtierenden Weltmeisters, der argentinischen Nationalmannschaft, für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 steht fest.

Argentinien beendete die Gruppe J als Erstplatzierter und sicherte sich damit den Einzug in die K.o.-Runde. Ihr nächster Gegner wird Kap Verde sein, das erstmals an einer Weltmeisterschaft teilnimmt.

Die Vertreter aus Afrika belegten in der Gruppe H mit drei Unentschieden den zweiten Platz. Damit gelang Kap Verde bereits bei seinem Debüt-WM ein historischer Erfolg durch den Einzug ins Achtelfinale.

Das Achtelfinalspiel zwischen Argentinien und Kap Verde findet am 3. Juli in Miami statt. Obwohl der amtierende Champion als Favorit gilt, hat Kap Verde durch die undefeated Gruppenphase gezeigt, dass sie kein einfacher Gegner sind.

Spanien, das die Gruppe H als Erstplatzierter beendete, trifft im Achtelfinale auf den Zweitplatzierten der Gruppe J.

Österreich und Algerien kämpfen um diesen Platz. Daher wird Spaniens Gegner in der K.o.-Runde erst nach den letzten Gruppenspielen feststehen.