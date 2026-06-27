Usbekistan tritt gegen DR Kongo in Weiß an

Die usbekische Nationalmannschaft wird im Spiel gegen DR Kongo in der 3. Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 in weißen Trikots spielen. Dies teilte der Pressedienst des usbekischen Fußballverbandes mit.

Vor dem wichtigen Aufeinandertreffen am 28. Juni fand ein Organisationstreffen unter Beteiligung von FIFA-Vertretern und Funktionären beider Teams statt.

Während des Treffens wurden Fragen zum Turnierreglement besprochen, und es wurden verschiedene Erläuterungen und Hinweise an die Beteiligten gegeben.

Zudem wurde bekannt gegeben, dass die usbekischen Spieler im Spiel gegen DR Kongo in komplett weißer Spielkleidung auflaufen werden. Der Torhüter der Nationalmannschaft wird in Schwarz spielen.

Das Spiel gegen DR Kongo bietet Usbekistan die Chance auf den ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft. Unsere Spieler werden in diesem entscheidenden Spiel alles geben, um die Fans zu begeistern.