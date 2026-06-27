Scaloni lässt Messi gegen Jordanien auf der Bank

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Scaloni lässt Messi gegen Jordanien auf der Bank

Der Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Scaloni, gab bekannt, dass Kapitän Lionel Messi im Spiel gegen Jordanien in der 3. Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft nicht in der Startelf stehen wird.

Scaloni betonte, dass die Spieler, die im nächsten Spiel eine Chance erhalten, dies durch ihren Fleiß und ihre Einstellung voll und ganz verdient haben.

«Die Spieler, die morgen auf den Platz gehen, haben bewiesen, dass sie diese Chance verdient haben. Sie sind Teil unseres Teams und wichtige Teilnehmer am Gesamtprozess. Ihr Beitrag zu vielen unserer Erfolge ist groß», sagte der Spezialist.

Der argentinische Cheftrainer hob zudem die Hingabe der Spieler hervor, die normalerweise nicht in der Startformation stehen, während der Trainingseinheiten.

«Auch wenn sie nicht in der Startelf stehen, sind sie am nächsten Tag die Ersten beim Training. Sobald sich die Gelegenheit bietet, gebe ich ihnen Spielzeit. Nicht einfach, weil andere nicht spielen, sondern weil sie es verdient haben. Sie sind großartige Fußballer», zitierte die Publikation Ole die Worte von Scaloni.

Somit werden für das Spiel gegen Jordanien einige Änderungen in der argentinischen Aufstellung erwartet. Lionel Messi wird die Partie auf der Ersatzbank beginnen.

Zur Information: Messi ist derzeit mit 5 Toren der beste Torschütze der Weltmeisterschaft.

Lionel ScaloniLionel MessiArgentinienJordanienOle
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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