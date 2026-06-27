Historische Wende in den USA: Abkommen zwischen Israel und Libanon unterzeichnet

Lang erwartete und äußerst wichtige politische Neuigkeiten aus dem Nahen Osten! Israel und der Libanon, die seit 1948 keine offiziellen diplomatischen Beziehungen hatten und rechtlich im Kriegszustand waren, haben in Washington unter Vermittlung der USA ein Rahmenabkommen (Basisabkommen) offiziell unterzeichnet.

Das am 26. Juni unterzeichnete Dokument wird als erster großer Schritt zur Gewährleistung von langfristigem Frieden und Sicherheit zwischen den beiden Nachbarstaaten gewertet. US-Außenminister Marco Rubio betonte, dass dieses Abkommen ein wichtiges Fundament für die Stabilität in der Region sei.

Bedingungen des Abkommens: Wo werden Truppen abgezogen?

Axios berichtet unter Berufung auf offizielle israelische und US-Quellen, dass der Plan wie folgt umgesetzt wird:

Übergabe von Gebieten: Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) werden ihre Truppen teilweise aus zwei kleinen Gebieten im Süden des Libanon abziehen, die nördlich und südlich des Litani-Flusses nördlich und südlich des Litani-Flusses liegen.

Kontrolle der libanesischen Armee: Die Kontrolle über diese Gebiete wird als Pilotprojekt an die nationale Armee des Libanon übergeben.

Die Rolle der USA: Das US-Militär wird direkt am Prozess beteiligt sein. Sie werden streng überwachen, dass keine Kämpfer der Hisbollah in diese Gebiete zurückkehren.

Reaktionen der Parteien: Ein Abkommen, drei Sichtweisen

Obwohl das Dokument unterzeichnet wurde, zeigen sich in den Erklärungen der Parteien deutliche Unterschiede.

Israel: „Ein schwerer Schlag für den Iran“

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu gab bekannt, dass die IDF die im Süden des Libanon errichtete „Sicherheitszone“ vorerst nicht vollständig verlassen werde. Seinen Worten zufolge bleiben die israelischen Streitkräfte dort, bis die Hisbollah vollständig entwaffnet ist.

„Tatsächlich sagen Israel, Libanon und die USA dem Iran, dass es im Libanon keinen Platz für ihn, die Hisbollah oder irgendeine andere externe Macht gibt“, sagte Netanjahu.

Libanon: „Wir teilen die Souveränität mit niemandem“

Der libanesische Präsident Joseph Aoun bezeichnete dieses Ereignis als ersten hoffnungsvollen Schritt für die Rückkehr seiner Landsleute in ihre Häuser und befreiten Gebiete und erklärte, dass der Libanon seine Souveränität strikt verteidigen werde.

„Hisbollah“: „Ein Bürgerkrieg könnte ausbrechen“

Der Anführer der Hisbollah, Naim Qassem, fordert den bedingungslosen Abzug der israelischen Truppen aus jedem Zentimeter libanesischen Bodens. Der Vertreter der Gruppe, Abgeordneter Hassan Fadlalla, warnte, dass es zu einem internen Bürgerkrieg kommen könnte, falls die libanesische Regierung versuche, dieses Abkommen umzusetzen.

Was ist der nächste Schritt? Bittere Statistiken

Die Parteien planen, auf Basis dieses Dokuments innerhalb von 60 Tagen ein endgültiges und vollständiges Friedensabkommen auszuarbeiten.

Die Situation bis dahin war sehr tragisch. Im März dieses Jahres startete Israel nach Raketen- und Drohnenangriffen der Hisbollah eine groß angelegte Militäroperation im Libanon. Das am 19. Juni verkündete Waffenstillstandsabkommen wurde noch am selben Tag gebrochen, was zu weiteren Opfern führte.

Folgen des Krieges in Zahlen: Im Libanon: Infolge israelischer Angriffe starben mehr als 3.900 Menschen (Daten des libanesischen Gesundheitsministeriums).

In Israel: Während der Kämpfe wurden 32 Soldaten und 4 Zivilisten getötet.

Die Beendigung der Militäraktionen im Libanon ist eine der Hauptbedingungen für die USA und Israel, ihren großen Konflikt mit dem Iran diplomatisch zu lösen. Ob in den nächsten 60 Tagen ein echter Friede in der Region einkehrt, wird die Zeit zeigen.