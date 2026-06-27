Senegal wahrt Play-off-Hoffnungen nach Kantersieg gegen Irak

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Senegal wahrt Play-off-Hoffnungen nach Kantersieg gegen Irak

Der 3. Spieltag der Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft 2026 läuft. In Gruppe I besiegte die senegalesische Nationalmannschaft den Irak mit 5:0 und wahrte damit die Chance auf das Weiterkommen.

Senegal begann die Partie sehr aktiv und Diarra erzielte in der 4. Minute den Führungstreffer. In der 13. Minute sah der irakische Verteidiger Sulaka die Rote Karte, wodurch sein Team in Unterzahl geriet.

Mit der numerischen Überlegenheit im Rücken traf Senegal in der zweiten Halbzeit noch viermal. In der 56. Minute erhöhte Sarr den Vorsprung. Drei Minuten später stellte Pape Gueye auf 3:0.

In der 71. Minute schnürte Pape Gueye seinen Doppelpack. Ndiaye setzte in der 82. Minute den Schlusspunkt zum 5:0.

WM 2026. Gruppe I, 3. Spieltag

Senegal — Irak — 5:0

Tore: Diarra, 4.; Sarr, 56.; P. Gueye, 59., 71.; Ndiaye, 82.

Senegal: Diaw, Diatta, Seck (Ciss, 58.), Niakhaté, Jakobs, I. Gueye, Diarra (P. Gueye, 57.), Mbaye (Ndiaye, 57.), Camara (Jackson, 57.), Mané, Sarr (Diao, 81.).

Irak: Basil (Hassan, 46.), Putros, Hashim, Sulaka, Doski, Al-Ammari, Jasim (Ar-Resan, 58.), Bayesh, Iqbal (Yakoob, 67.), Qasim (Younis, 16.), Al-Hamadi (Youssef, 58.).

Gelbe Karten: Seck, 18.; Al-Ammari, 75.; P. Gueye, 81.; Doski, 90.

Platzverweis: Sulaka, 13.

Nach diesem Sieg belegt Senegal mit 3 Punkten den dritten Platz in der Gruppe. Nun muss das Team auf die Ergebnisse anderer Gruppen warten, um sich als einer der besten Gruppendritten für die Play-offs zu qualifizieren.

Der Irak bleibt punktlos und beendet damit seine Turnierteilnahme.

SenegalIrakSadio ManéPape Gueye
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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