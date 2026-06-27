Shomurodov: „Unser Hauptziel ist es, unser Volk mit einem Sieg glücklich zu machen“

Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov, äußerte sich vor dem wichtigen dritten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 gegen DR Kongo.

Der Stürmer betonte, dass das Hauptziel der Mannschaft darin bestehe, dem Volk von Usbekistan mit dem ersten Sieg eine Freude zu bereiten.

„Unser Hauptziel ist es, die Menschen, die uns unterstützen, glücklich zu machen. Wir haben unser erstes Tor bei der Weltmeisterschaft erzielt, nun ist es unsere Aufgabe, den ersten Sieg einzufahren“, sagte Shomurodov.

Der Kapitän betonte zudem, dass die Mannschaft nicht nur an den Angriff denken und die Defensive vernachlässigen werde.

„Wir wollen die Abwehrreihe nicht vergessen, während wir versuchen, Tore zu sch erzielen. Es ist wichtig, dass wir diszipliniert spielen und in erster Linie den Sieg erringen“, fügte er hinzu.

Shomurodov erklärte, dass die Mannschaft die Unterstützung der Fans voll und ganz spüre.

„Wir haben die Unterstützung nicht nur im Stadion, sondern auch unserer Fans in Usbekistan gespürt. Wir sind ihnen dankbar und werden versuchen, sie im nächsten Spiel glücklich zu machen“, zitierte der Pressedienst des UFA den Spieler.

Die Begegnung zwischen Usbekistan und DR Kongo beginnt am 28. Juni um 04:30 Uhr Taschkent-Zeit. Die afrikanische Mannschaft hat einen Punkt, während Usbekistan unter Fabio Cannavaro noch keinen Punkt sammeln konnte.