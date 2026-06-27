Echtes Drama in Gruppe G! Belgien und Ägypten schaffen den Sprung ins Play-off

Die entscheidenden Spiele des 3. Spieltags bei der Weltmeisterschaft sind in ihre heiße Phase eingetreten. Die letzten Gruppenspiele der Gruppe G sind beendet, und die zwei glücklichen Teams, die in die nächste Runde einziehen, stehen offiziell fest.

Kampfreiches Unentschieden im Duell Ägypten gegen Iran

Die ägyptische Nationalmannschaft trennte sich vom Iran mit einem Unentschieden, sammelte damit 5 Punkte und sicherte sich so den Einzug in die Play-offs.

Die Partie begann mit sehr frühen Toren. Bereits in der 5. Minute eröffnete Saber für Ägypten den Spielstand, doch kurz darauf, in der 14. Minute, glich der Iraner Rezayan aus — 1:1. In der interessanten und intensiven Begegnung fielen keine weiteren Tore.

Mannschaftsaufstellungen:

Ägypten: Shobeir, Hany, Abdelmonem, Rabiya, Abul-Fetouh, Saber, Lashen, Ziko, Salah, Ashour, Trezeguet.

Iran: Beiranvand, Rezayan, Kanoni, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi, Ghorbani, Ghaeddous, Ezatollohi, Taremi, Mohebi.

Torschützenfest für Belgien: Neuseeland wurde überrollt

Im zweiten Spiel der Gruppe zeigte die belgische Nationalmannschaft eine echte Machtdemonstration. Die „Roten Teufel“ ließen einen Regen von Toren auf das neuseeländische Tor nieder und gewannen mit einem deutlichen 5:1 Ergebnis, womit sie als Gruppenerster der Gruppe G in die Play-offs einziehen.

Leandro Trossar erzielte einen Doppelpack (28., 50. Minute) für Belgien, während Kevin de Bruyne (66.), Romelu Lukaku (86.) und Sa ebenfalls trafen. Den einzigen Trosttreffer für Neuseeland erzielte Just in der 84. Minute.

Mannschaftsaufstellungen:

Neuseeland: Krocombe, Payne, Surman, Bindon, Kasache, Stamenich, Bell, Thomas, Just, Singh, Wood.

Belgien: Courtois, Castagne, Mechele, Teate, De Cuyper, Tielemans, Vanaken, De Bruyne, Trossar, Doku, De Ketelaere.

Abschlusstabelle der Gruppe G:

Nach dem 3. Spieltag ergibt sich folgende Tabellensituation:

Platz Team Punkte Spiele (S-U-N) Tordifferenz 1. Belgien 5 1 Sieg, 2 Unentschieden 6:2 2. Ägypten 5 1 Sieg, 2 Unentschieden 5:3 3. Iran 3 3 Unentschieden 3:3 4. Neuseeland 1 1 Unentschieden, 2 Niederlagen 4:10

Im Namen der Fans gratulieren wir den Nationalmannschaften von Belgien und Ägypten zum Einzug ins Viertelfinale! Die Play-offs werden mit Sicherheit noch spannender.