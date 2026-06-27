Großartige Neuigkeiten für die vielen Fans von Abduqodir Husanov, derzeit Usbekistans bekanntester Fußballer! Das renommierte Forbes Sport Portal hat Abduqodir Husanov, Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft und des englischen Top-Klubs Manchester City, in die Liste der bestbezahlten Fußballer seines Landes aufgenommen. Die Organisation erstellte eine Liste von 48 Fußballern unter den Teilnehmern der Weltmeisterschaft 2026, die in ihrer Heimat am wohlhabendsten sind.

Wie wurde das Ranking erstellt und was waren die Grundlagen?

Die Forscher von Forbes Sport haben dieses Ranking basierend auf dem gesamten Jahreseinkommen der Spieler erstellt. Dabei wurden nicht nur die Leistungen auf dem Platz, sondern alle folgenden Einkommensquellen berücksichtigt:

Offizielles Vereinsgehalt und Boni;

Sponsoringverträge und Werbevereinbarungen;

Lizenzgebühren sowie Gewinne aus persönlichen Geschäftsaktivitäten.

Bei den Berechnungen wurden Daten aus den zuverlässigsten Quellen der Branche verwendet — Capology, Football Benchmark und Spotrac , wobei alle Beträge vor Steuern und Agenturprovisionen angegeben sind.

Abduqodir Husanovs millionenschwere Position und Einkünfte

Nur ein einziger Fußballer aus Usbekistan wurde in diese prestigeträchtige Liste aufgenommen — der 22-jährige Abduqodir Husanov , der im Gesamtranking den 38. Platz belegt.

Laut Forbes Sport sieht das Jahreseinkommen unseres Landsmanns wie folgt aus:

Einkommen aus dem Fußball: 5 Millionen USD;

Einkommen außerhalb des Fußballs: 1,2 Millionen USD.

Im Artikel wird erwähnt, dass der Hauptsponsor des usbekischen Fußballstars das weltberühmte Unternehmen Puma ist. Zudem ist Husanovs unternehmerisches Geschick lobenswert: Im Jahr 2025 brachte er seine eigene AK45 Energy-Drink-Marke auf den Markt, und dieses erfolgreiche Projekt spielte eine wichtige Rolle bei der Bewertung seiner kommerziellen Einkünfte.

Die drei reichsten der Welt: Ronaldo führt weiterhin!

Die Spitze des Rankings wird wie gewohnt von den Legenden des Weltfußballs belegt:

Cristiano Ronaldo (Portugal) — Gesamtes Jahreseinkommen 280 Millionen Dollar. Davon entfallen 230 Millionen Dollar auf den Fußball und 50 Millionen Dollar auf Werbung und Handel. Lionel Messi (Argentinien) — Jahreseinkommen 130 Millionen Dollar. Im Gegensatz zu Ronaldo verdient Messi mehr durch kommerzielle Aktivitäten: 60 Millionen Dollar aus dem Fußball und 70 Millionen Dollar aus geschäftlichen Tätigkeiten. Kylian Mbappe (Frankreich) — Gesamtes Jahreseinkommen 95 Millionen Dollar. 70 Millionen Dollar des französischen Stars entfallen auf seine Arbeit im Fußball, 25 Millionen Dollar auf Werbeverträge.

Dass unser Landsmann Abduqodir Husanov neben solchen Weltstars in einem der renommiertesten Finanzrankings der Welt aufgeführt wird, zeigt, wie sehr das Ansehen des usbekischen Fußballs auf internationaler Ebene steigt!